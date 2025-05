Bizar incident tijdens play-offs NBA zorgt voor gigantische ophef: 'Dit is gestoord'

Basketballer Jaylen Brown trok op bizarre wijze aandacht op sociale media na een bizar incident. Tijdens de spannende play-off-wedstrijd tussen tussen de Boston Celtics en de New York Knicks greep hij zijn tegenstander Josh Hart bij zijn kruis.

Brown zorgde voor ophef op sociale media nadat hij tijdens de vijfde playoff-wedstrijd de edele delen van Hart leek te grijpen. De wedstrijd van woensdag werd gekenmerkt door veel spannende momenten, terwijl de Celtics ternauwernood uitschakeling wisten te voorkomen en een zesde wedstrijd afdwongen.

Persoonlijk drama stuwt topbasketballer (36) naar opvallende carrière NBA-ster Russell Westbrook staat bekend om zijn verrassende en onvoorspelbare acties, zowel op als naast het veld. Maar nu gaat de Amerikaanse topsporter een wel heel vreemde weg in. Hij duikt in de uitvaartbranche, mede door persoonlijk trauma.

Boston moest het stellen zonder sterspeler Jayson Tatum, die sukkelt met een gescheurde achillespees. In het eerste kwart liep Hart een diepe snee boven zijn linkeroog op, waardoor hij hevig bloedde op het veld.

Nieuwe dreun voor Nederlandse basketballer Quinten Post in play-offs NBA Het seizoen van de Nederlandse basketballer Quinten Post is bijna ten einde. Afgelopen nacht verloor hij opnieuw met Golden State Warriors in de play-offs van de NBA tegen Minnesota Timberwolves (110-117). Die staan inmiddels met 3-1 voor in de best-of-sevenserie.

Duel

Helaas was dat niet het enige incident waar hij bij betrokken was. Met nog zo'n 12 minuten te spelen in het derde kwart probeerde Hart een blok te zetten op Brown om teamgenoot Jalen Brunson vrij te spelen in de hoek. De twee raakten vervolgens verwikkeld in een duel, wat uiteindelijk de aandacht van de scheidsrechters trok en een fluitsignaal opleverde.

Jaylen Brown grabbed Josh Hart’s SACK. 💀 pic.twitter.com/e8Bzajyvs1 — NBACentel (@TheNBACentel) May 15, 2025

In slow motion beelden van het duel lijkt het erop dat Brown de genitaliën van Hart vastpakt, waardoor de 30-jarige Hart zich snel omdraait en hem met beide handen wegduwt. Op sociale media deelden veel verbaasde kijkers al snel hun mening over het incident.

"Nee, jongens, Brown greep Hart net bij zijn kruis. DIT IS ABSOLUUT GESTOORD", schreef één gebruiker op X, terwijl een ander toevoegde: "Au, waarom greep hij Hart daar?" Een derde grapte: "Jaylen wanneer je hem vraagt om man-op-man verdediging te spelen."

Ontsnapt Endrick (18) hier aan een rode kaart? Wonderkind van Real Madrid geeft tegenstander knietje in z'n kruis Endrick (18) liet zichzelf dinsdagavond enorm kennen bij Real Madrid - Deportivo Alaves. Bij een 3-0 stand gaf hij een tegenstander een knietje in z'n kruis. Het Braziliaanse supertalent kreeg daar een gele kaart voor, maar dat vonden veel mensen een te lichte straf.

Wie het laatst lacht...

Uiteindelijk was het Brown die het laatst lachte, want de 28-jarige guard leidde de Celtics naar een overtuigende 127-102 overwinning met 26 punten, acht rebounds en een playoff-record van 12 assists, met een field goal percentage van 9-op-17.