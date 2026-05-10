In Nederland is het zondag Moederdag en dat gaat ook in de sportwereld niet zomaar voorbij. Topschaatsster Jutta Leerdam stond zondag ook even stil bij de bijzondere dag met een mooie boodschap voor haar moeder.

Leerdam vermaakt zich al een flinke tijd aan de andere kant van de wereld, maar haar gedachtes waren zondag bij een bijzonder persoon uit Nederland. De topschaatsster mag dan in Puerto Rico bij haar verloofde Paul zijn, haar moeder Monique was op Moederdag het middelpunt van een mooi bericht op Instagram van de olympisch kampioene op de 1000 meter.

Mooie boodschap voor moeder

De 27-jarige schaatsster deelde op het sociale medium een filmpje van haar moeder aan de eettafel. Vermoedelijk filmde Leerdam die beelden al tijdens Pasen, want op tafel is dezelfde pasta te zien als die ze toen voor haar familie maakte.

"Gelukkige Moederdag aan mijn lieve en prachtige moeder, wat hebben we toch een geluk", schrijft de schaatsster erbij om haar moeder in het zonnetje te zetten op de bijzondere dag. Leerdam is één van de vier kinderen van Monique. De topschaatsster heeft twee zussen (Merel en Beaudine) en een broer (Kjeld).

Bijzondere band met moeder

Van Leerdam is het bekend dat ze een hele goede band met haar moeder heeft. Een paar seizoenen geleden ging ze door een mindere periode en dat viel niet helemaal los te zien van het feit dat haar moeder in die tijd een moeilijke periode doormaakte op medisch vlak. Leerdam vertelde toen dat ze veel zorgen had over haar moeder. Op Moederdag in 2024 deelde Leerdam vervolgens het mooie nieuws dat haar moeder Monique slokdarmkanker had overwonnen.

Onzekerheid over toekomst

Leerdam zit momenteel in Puerto Rico waar ze zich vermaakt met haar verloofde Jake Paul. De twee hebben door hun drukke sportleven niet altijd tijd om elkaar te zien, maar sinds het einde van het schaatsseizoen is dat anders. Leerdam vloog na het seizoen richting de andere kant van de wereld en beleeft daar allerlei avonturen met de Amerikaanse boksinfluencer.

Sinds het schaatsjaar ten einde kwam, heeft Leerdam echter nog geen duidelijkheid gegeven over haar toekomst. Het is dan ook nog onzeker of ze komend seizoen terugkeert op het ijs of dat ze haar schaatsen aan de wilgen hangt.

