Quincy Promes is in afwachting van zijn hoger beroep, maar moet ondertussen vrezen dat hij naar een andere advocaat op zoek moet. De veroordeelde voetballer is veroordeeld tot 7,5 jaar celstraf, maar zijn advocaat dreigt ook de gevangenis in te moeten.

In België wordt de advocaat van Promes, Cem Polat, ervan verdacht dat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt. Volgens De Telegraaf moet de Nederlander zich binnenkort voor de rechter bij onze zuiderburen verantwoorden voor de feiten waar hij van verdacht wordt. Hij zou 'geheime' info uit strafdossiers hebben doorgespeeld aan grote Belgische criminelen.

Onvoorwaardelijke celstraf

Als hij schuldig wordt bevonden, krijgt hij een onvoorwaardelijke celstraf. 'De strafzaak tegen Polat volgt uit een uitgebreid onderzoek naar een beruchte Belgische drugsbende. Het gaat om de smokkel van een megapartij cocaïne van 3000 kilogram. De verdenkingen zijn vooral gebaseerd op vertrouwelijke pgp-communicatie tussen Cem Polat en zijn cliënt', schrijft de Nederlandse krant.

'Uberspin'

De Telegraaf heeft het strafdossier in bezit en ziet dat Polat beschreven wordt als een van de twee ’uberspinnen’ van de criminele organisatie. 'We kunnen in hun geval gerust spreken van een samenstelling van een advocaat met de hoogste regionen van deze criminele organisatie. (…) De tweede (bedoeld wordt Polat, red.) heeft tot drie keer toe ervoor gezorgd dat Bressers (een topcrimineel, red.) een kopie kreeg van Nederlandse processen-verbaal', staat te lezen in het dossier.

Reactie Polat

De advocaat van Promes, de ex-aanvaller van Ajax en het Nederlands elftal, laat in een reactie aan de krant weten dat hij op de hoogte is van de aanklacht tegen hem. "Volgens de in Nederland geldende wetgeving heb ik mijn werk als advocaat gedaan. Kennelijk wordt nu in België onderzocht of die werkzaamheden naar Belgisch recht een strafbaar feit opleveren. Dat is juridisch bezien uiterst merkwaardig, aangezien ik überhaupt niet als raadsman in België heb opgetreden en voorts als raadsman in Nederland altijd binnen de kaders van de strafwetgeving heb gehandeld. Hoe frustrerend ook, kan ik echter niet (verder) in detail treden."

Hoger beroep Quincy Promes

Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van Quincy Promes plaatsvindt. Recent was eerst de inleidende zaak, waarbij Promes voor het eerst (met advocaat Polat) in de rechtszaal in Nederland aanwezig was.