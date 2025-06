Quincy Promes zette vrijdag na jarenlang te zijn gevlucht voet op Nederlandse bodem. De voetballer die ervan wordt verdacht zijn neef te hebben neergestoken en drugs te hebben gesmokkeld werd uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Promes was niet de enige 'vangst' voor Nederland.

De zaken van Promes zijn samengevoegd in hoger beroep. Hij riskeert een celstraf van 7,5 jaar. De eerstvolgende zitting in dat hoger beroep is op 8 juli, meldt een woordvoerder van het Amsterdamse gerechtshof. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk besproken, het gaat om een pro-formazitting.

Gedetineerde voetballer Quincy Promes hoort wanneer volgende zitting in rechtbank is Voetballer Quincy Promes blijft voorlopig in hechtenis, is zaterdag besloten. Promes kwam vrijdagavond aan op Schiphol vanuit Dubai. De speler van Dubai United FC is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd. In Nederland is Promes voor twee zaken door de rechter veroordeeld.

Promes werd eerder deze maand aangehouden in Dubai, waar hij tot dat moment voetbalde. Daarvoor kwam de aanvaller onder meer uit voor Spartak Moskou, Ajax, Go Ahead Eagles en Oranje. Kort voor zijn arrestatie had Promes een opmerkelijk verzoek ingediend bij het hof in Amsterdam. Het hof wees dat af.

Ongeloof bij advocaat onlangs opgepakte Quincy Promes: 'Dat moet op zijn minst in Nederland kunnen' Quincy Promes wil weer voetballen. Dat wordt hem alleen onmogelijk gemaakt door de situatie waar hij in zit. De voetballer werd onlangs opgepakt in Dubai en uitgeleverd aan Nederland, waar hem een zware celstraf wacht.

Andere crimineel bij uitlevering

Vrijdagavond landde Promes in Nederland, nadat hij in 2021 het land ontvluchtte door zijn criminele daden. Maar Dubai stuurde nog een man van 44 naar Nederland tijdens de uitlevering. Hij wordt net als Promes verdacht van drugshandel, maar daarnaast ook van grootschalig ondergronds bankieren. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Opgepakte voetballer Quincy Promes zat 'huilend in de auto': 'Verdomme, mijn leven is over' Voetballer Quincy Promes is na lang steggelen tussen Nederland en Dubai dan toch uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. De oud-speler van onder meer Ajax en Oranje moet brommen. Enkele weken geleden gaf Promes nog een lang interview, waarin hij zijn levensverhaal vertelde. Dat was zijn laatste lange interview voordat hij werd uitgeleverd.

Volgens het OM had de 44-jarige verdachte "een spilfunctie bij het internationaal aannemen en verplaatsen van miljoenen aan misdaadgeld". Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij een transport van bijna 300 kilo cocaïne. Daar is Promes hem wel de baas, want bij hem ging het om een import van 650 kilo naar de haven van Antwerpen.

De verdachte, met zowel de Nederlandse als Libanese nationaliteit, is samen met twee broers in beeld gekomen na ontsleutelde chats van de berichtendienst Sky ECC. Hij zat sinds 20 september 2023 vast in Dubai. De eerste zitting in de zaak tegen de drie broers staat gepland op 27 augustus bij de rechtbank Rotterdam.