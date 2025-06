Quincy Promes wil weer voetballen. Dat wordt hem alleen onmogelijk gemaakt door de situatie waar hij in zit. De voetballer werd onlangs opgepakt in Dubai en uitgeleverd aan Nederland, waar hem een zware celstraf celstraf wacht.

Een flinke periode was Promes ongrijpbaar voor de Nederlandse justitie, omdat hij in Rusland bij Spartak Moskou voetbalde en er geen uitleveringsverdrag is met dat land. Toen de voetballer in 2024 werd aangehouden in de Verenigde Arabische Emiraten rook Nederland zijn kans. Toch duurde het meer dan een jaar voordat Promes werd uitgeleverd.

Vrijdag landde hij op Schiphol en maakte hij meteen kenbaar zijn hoger beroep in de twee zaken die tegen hem lopen in vrijheid te willen afwachten. Dat verzoek werd afgewezen, maar op 8 juli waagt hij een nieuwe poging. Volgens zijn advocaat Cem Polat "houdt hij zich goed".

Promes wil voetballen

Promes moet 7,5 jaar de bak in: anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef bij een familiefeest, en zes jaar voor drugssmokkel. De vijftigvoudig international blijft volhouden onschuldig te zijn. Een week voordat hij naar Nederland kwam, deed hij samen met zijn advocaat een voorstel aan het gerechtshof in Amsterdam. Promes zou de zaken van het hoger beroep bijwonen en in ruil daarvoor zou hij mogen blijven voetballen ergens ter wereld.

"Toen werd het afgewezen, omdat niet duidelijk was in welk land Promes zijn carrière dan zou voortzetten en of hij dan bereikbaar zou zijn. Het was dus onduidelijk hoe ons voorstel vorm zou moeten krijgen. Maar nu is hij hier", vertelt zijn advocaat Polat in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij zou in elk land binnen de EU waar hij zo uitgeleverd zou kunnen worden, kunnen voetballen, onder voorwaarden. En op zijn minst zou dat in Nederland kunnen."

Toekomst ongewis

Op 8 juli volgt een nieuwe poging van Polat om zijn cliënt tijdelijk vrij te krijgen. Of er interesse is voor Promes wilde Polat niet zeggen.