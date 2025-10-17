Vandaag Inside heeft een open uitnodiging ontvangen van zanger Gerard Joling. De tv-persoonlijkheid wil dolgraag de plek overnemen van René van der Gijp, die er op woensdagen niet is. "Dat zou enig zijn."

Joling viel donderdag bij het Gouden Televizier-Ring Gala in het Amsterdamse Carré in de prijzen, net als Vandaag Inside. De talkshow ging er vandoor met de belangrijkste prijs, Joling won die van Televizier-Ring Online-videoserie. De zanger maakt op zijn eigen YouTube-kanaal vlogs over zijn dagelijkse leven. Joling kon vanwege opnames van The Masked Singer zijn prijs niet op komen halen.

Gerard Joling aast op plek bij Vandaag Inside

Een dag later verscheen Joling op de radio bij De 538 Ochtendshow. Daar zei hij niet te hebben verwacht de prijs te winnen. Hij was het in tegenstelling tot sommigen wel eens met de winst van Vandaag Inside van de belangrijkste televisieprijs. "Het is altijd spraakmakend. Ik ben groot fan van Johan Derksen en kijk graag naar het programma", vertelt Joling.

"Het is altijd lachen, het is altijd gekkigheid. Het is altijd op het randje, ik houd daarvan", gaat hij verder. Dan krijgt Joling de vraag of hij als RTL-gezicht nog wel bij Vandaag Inside (Talpa) mag aanschuiven. "Ze staan daar niet te springen. Laat ik eerlijk zijn: ik mag niet aan tafel, maar wel aan de kruk en liedjes zingen." Volgende week komt Joling bij VI een nieuw nummer promoten.

Plek vrij op woensdagen

In de studio vinden ze het vreemd dat RTL zo streng is tegen Jolings aanwezigheid bij Vandaag Inside. Volgens de radiomakers is het Gouden Televizier-Ring Gala een perfect voorbeeld, omdat daar de publieke- en commerciële omroep enthousiast door elkaar lopen. Ook is Joling volgens hen een perfecte vervanger van Van der Gijp, die op woensdag zijn vrije dag heeft.

"Dat zou enig zijn", is Joling enthousiast. "Maar als RTL daar moeite mee heeft, kan ik het me ook voorstellen", zegt hij er wel bij. "Het is een tikje kinderachtig, maar het is zoals het is."

Joling goede vrienden met VI

Joling en Vandaag Inside gaan al lange tijd terug. Ze hebben samen veel lol getrapt, waardoor er vanuit het management van de zanger nog wel eens op de rem werd getrapt. In het populaire programma is de sfeer wat losser bij andere talkshows, waardoor Joling zich af en toe niet in houdt. Zo zei hij de laatste keer tegen Wilfred Genee over diens koortslip: "Heb je een of andere baviaan liggen likken, of zo?"

Ook vanuit Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is de liefde wederzijds. "Als hij hier is, heb je altijd een hartstikke leuke sfeer", vertelde Derksen ooit.