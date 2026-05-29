Ronald de Boer had na de scheiding van zijn ex-vrouw lange tijd een slechte relatie met twee van zijn dochters. Lange tijd zag hij Demi en Maxime vrijwel niet. Inmiddels gaat het gelukkig weer beter met de familiebanden. En dat is iets waar de oud-topvoetballer maar wat trots op is.

Ronald de Boer scheidde in 2010 van zijn toenmalige partner Sharon, de moeder van zijn dochters Maxime van 32 en Demi van 30. Het zorgde voor pijn van binnen bij de oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona. Samen met zijn dochters doet hij dit jaar mee aan het programma Survive your Family, waar De Boer openhartig spreekt over de relatie met zijn twee oudste dochters.

'Laat een litteken achter'

Opvallend genoeg was de band tussen de voetbalanalist en zijn dochters voor de scheiding in 2010 nog sterk. "Vroeger was het allemaal top en was ik er altijd voor ze", meent De Boer. Na de scheiding was hij echter erg veel weg van huis, en zag hij zijn kinderen dus ook amper. "Dat laat altijd een litteken achter bij je kinderen, ook al wil je het zo goed mogelijk oplossen."

Nu zijn dochters al lang en breed volwassen zijn, en inmiddels hun eigen kinderen hebben, gaat het weer een stuk beter. "Bij ons gaat het de laatste jaren heel goed", aldus Ronald, over oudste dochter Maxime. Bovendien groeit hij ook steeds meer toe naar Demi. "Dat begint de goede kant op te gaan. Dat wil je alleen maar als vader: dat iedereen happy is."

Mooie toekomst

Het televisieprogramma, waarin ze samen moeten overleven in de wildernis in Colombia, helpt ook aan het versterken van de band. Dat ziet ook dochter Maxime, die haar vader en zusje weer gelukkig ziet. "Jullie zijn ook lang niet een-op-een geweest", aldus Maxime, die denkt dat haar zusje daar erg blij mee is. "Ook al zal ze dat misschien niet zo snel zeggen."

Het gaat nu zelfs zo goed met de familie, dat zij verwachten dat ze er altijd voor elkaar zullen zijn. "Je wil gewoon mooie dingen delen met elkaar. Ik denk dat we elkaar niet meer verliezen", besluit een hoopvolle De Boer.

