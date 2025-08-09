Hij was al diverse keren te gast bij Vandaag Inside en De Oranjezomer. Zelfs bromsnor Johan Derksen heeft complimenten over hem. Kortom: mediakenenr Victor Vlam (41) zit flink in de lift. Hij voelt dat ook aan en wil doorpakken met zijn tv-carrière.

De Eindhovenaar maakte naam met de podcasts De communicado’s en vervolgens Victor duidt tv, waarna hij steeds vaker werd uitgenodigd in tv-programma's. Eigenlijk was Vlam van plan om momenteel op vakantie te gaan. Hij heeft die plannen geschrapt, schrijft De Telegraaf, " omdat hij het gevoel heeft dat hij aan het doorbreken is in Hilversum".

Fellere kant

Vlam ziet het als zijn grote kracht dat hij niet bang is om de confrontatie aan te gaan. "Ik hou er wel van om een provocerend standpunt in te nemen", legt hij uit.

"Wel denk ik dat mensen in een talkshow de fellere kant van mij zien. Ik heb zeker ook een zachte kant." Ook beseft hij dat mensen niet zozeer talkshows aanzetten om er heel veel wijzer van te worden, maar vooral ook voor de reuring en botsingen. "In een talkshow moeten dingen resoneren. Als je alleen maar veilige opmerkingen maakt, wordt het al snel saai", aldus Vlam.

'De beste zijn'

Hij profileert zichzel als 'mediakenner'. De vraag van de krant is, of hij zichzelf op dat vlak als de beste ziet.

"Ik denk dat je altijd de ambitie moet hebben om de beste te zijn. Maar het is aan anderen om daar over te oordelen", is zijn antwoord. Waarna hij een Derksen-achtige analyse geeft: "Veel mensen in de mediawereld zijn te woke en bevinden zich aan de linkerkant van het spectrum. Daardoor wordt de gemiddelde, wat rechtsere Nederlander vergeten. In dat gat spring ik."

Johan Derksen

Derksen, die later in augustus 2025 weer terugkeert op tv in Vandaag Inside, is fan van Vlam. Wel vond hij het onlangs nog te vroeg om van Vlam een vaste gast te maken in VI. Renè van der Gijp besloot vorig seizoen om de aflevering van woensdag over te slaan en Vlam wierp zich op als invaller. Derksen zei dit erover: "Ik vind Victor heel goed, maar hij is natuurlijk nog een beetje groen in deze wereld."