Wilfred Genee is de komdende dagen afwezig bij Vandaag Inside. Johan Derksen en René van der Gijp zullen het daarom met zijn vervanger Thomas van Groningen moeten doen. Hij heeft grote schoenen te vullen en kreeg al kritiek van Derksen.

Genee is de komende dagen afwezig. Hij vertrekt namelijk al naar Curaçao, waar VI over een week zal worden uitgezonden in aanloop naar het WK voetbal. Maar de presentator gaat de komende dagen ook nog eeen ander programma opnemen op het eiland. "Het is een interviewprogramma. Dat komt in augustus op tv", vertelt hij bij Shownieuws. "Het is op mooie locaties, waar je tot rust komt en de tijd hebt om een gesprek te voeren."

Hij reist nu nog alleen af naar Curaçao. Derksen en Van der Gijp volgen pas later. Zijn vrouw en kinderen gaan ook niet mee. "Daar hebben we wel naar gekeken, maar over een paar weken hebben zij al toetsweek", zegt hij over zoon Timothy Luca en dochter Feline Isabeau. "Dus als we nu zouden gaan, dan heb je met een jetlag te maken. Dat zit zo kort op die toetsweek. Dat risico wilden wij niet nemen."

Vervanger

De komende dagen neemt Van Groningen de presentatie van Vandaag Inside van Genee over. "Ik doe zelfs zijn radioprogramma aankomende vrijdag en alle avonden VI. Dat is wel een eer", vindt hij. "Het is toch de grootste talkshow van Nederland en een belangrijk stoeltje dat ik de komende dagen mag vullen."

Kritiek

Maar hij maakt zich ook een beetje zorgen. Derksen was in het verleden niet alleen maar lovend over de presentator. "Johan is heel kritisch op hoe ik presenteer. Hij heeft ook laatst gezegd van: 'die gozer is meer zelf aan het woord dan dat hij zijn gasten laat lullen'", vertelt Van Groningen.

Maar hij leert wel van het VI-icoon. "Ik kijk soms uitzendingen terug en dan denk ik: oeh, hier had Johan misschien wel gelijk. Hij houdt me alleen maar scherp. Ik weet nu als ik daar morgen zit dan moet ik Johan het woord geven en niet zelf mijn verhaal gaan houden."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover