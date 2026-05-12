Ondanks al het gedoe bij Curaçao in aanloop naar het WK voetbal gaan de mannen van Vandaag Inside volgende week gewoon uitzenden vanaf het eiland. Deze week worden de afleveringen van de goedbekeken talkshow nog gewoon vanuit Nederland, maar vanaf dinsdag zullen Johan Derksen en René van der Gijp het wel zonder presentator Wilfred Genee moeten doen.

Het is een maand voor het WK chaos troef bij debutant Curaçao. Het land zorgde voor een sprookje door zich als kleinste land ooit te plaatsen voor het toernooi, maar de aanloop is nu al erg hectisch. De druk werd de afgelopen dagen flink opgevoerd op de bond om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach, maar daar werd in eerste instante geen gehoor aan gegeven.

Opvolger Fred Rutten besloot maandag echter de eer aan zichzelf te houden en dat maakt de weg dus vrij voor een terugkeer van Advocaat. Vervolgens stapte ook perschef Kees Jansma op. Hij verklaarde in gesprek met deze site dat hij de situatie 'onaccepabel' vindt.

Genee laat Derksen en Van der Gijp in de steek

Er gebeurt dus van alles bij de WK-debutant, maar dat houdt het vaste trio van Vandaag Inside niet tegen om vanuit daar een reeks uitzendingen te gaan maken. Van maandag 18 mei tot en met vrijdag 29 mei maken ze elke werkdag een aflevering vanaf het eiland.

Het duurt dus nog een week voordat het programma vanaf Curaçao komt, maar presentator Genee stapt dinsdag al in het vliegtuig naar het eiland. Hij gaat daar de komende dagen namelijk nog een ander programma maken. Genee presenteerde Vandaag Inside maandag nog wel, maar zal in de andere vier uitzendingen van deze week ontbreken.

Vervanger bij Vandaag Inside

Hij wordt de komende dagen vervangen door Thomas van Groningen. "Wel een beetje lief zijn voor Thomas", merkte Genee maandag dan ook op tegen Derksen en Van der Gijp. Dat komt volgens Derksen wel goed: "Ik heb alle vertrouwen in Thomas. Alles wat hij doet, doet hij naar behoren."

Voor Van Groningen is het overigens niet de eerste keer dat hij de gespreksleider is bij Vandaag Inside. In december vorig jaar verving hij Genee ook al twee keer.

De Oranjezomer

Vandaag Inside is niet het enige SBS-programma dat vanaf Curaçao te zien zal zijn. Na de laatste uitzending op 29 mei neemt De Oranjezomer het stokje namelijk over. Presentatrice Hélène Hendriks zal van zondag 31 mei tot en met woensdag 10 juni te zien zijn met haar talkshow vanaf het eiland. Het WK begint op 11 juni.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover