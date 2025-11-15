Oud-voetballer Rafael van der Vaart had een drukke week op het programma. Toch moet hij zijn fans een vervelende mededeling doen. Nadat hij tijdens de wedstrijd van Nederland tegen Polen de NOS-uitzending verliet, is hij nog steeds niet hersteld van ziekte.

Van der Vaart woont al lange tijd met zijn vriendin, handbalster Estavana Polman in Roemenië. Deze week had hij echter een drukke planning in Nederland. Deze week verscheen zijn boek Alles op intuïntie en dat promootte hij onder andere in het praatprogramma Vandaag Inside.

Ziek

Vrijdagavond was de 42-jarige te zien als analist tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Polen (1-1). Hij moest echter vroegtijdig de studio van NOS verlaten. Van der Vaart was ziek geworden.

"Het eerlijke verhaal is dat Rafael iets heeft gegeten wat niet goed is gevallen", zei presentator Gert van 't Hof. "En om die reden heeft hij hier in de studio het einde van de wedstrijd niet gehaald. Het gaat verder wel goed met hem, maar hij is ziek naar huis."

Signeersessie

Om diezelfde reden moet hij zaterdag fans teleurstellen die een handtekening van Van der Vaart wilden bemachtigen. De oud-Ajacied zou een signeersessie houden in de Johan Cruijff ArenA. Dat gaat helaas niet door", meldt Ajax Life via X. "Hij zit ziek thuis met een voedselvergiftiging. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum."

Fans grappen dat Van der Vaart de voedselvergiftiging donderdag heeft opgelopen bij Vandaag Inside. "Heeft ie van die nootjes gegeten aan tafel bij VI", reageert iemand op het bericht. "Wekenlang staat hetzelfde borrelplankje op tafel", zegt een ander.

🚨 De signeersessie op zaterdag met Van der Vaart gaat helaas niet door. Hij zit ziek thuis met een voedselvergiftiging. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Zodra we daar meer over weten, delen we dat via onze kanalen! #ajax pic.twitter.com/Zz2j8ngTrk — Ajax Life (@ajaxlife) November 15, 2025

Van der Vaart groeide bij de Amsterdammers uit tot een icoon. Ajax kwam dan ook met een documentaire over de oud-voetballer op de proppen. Daarin zaten momenten dat hij hevig zijn tranen weg veegde. Onder andere door lovende woorden van zijn vader en oud-teamgenoot Wesley Sneijder.