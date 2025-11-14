De mensen die op vrijdagavond het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Polen bekeken, zagen de nodige hectische momenten. Niet alleen op het veld, maar ook in de studio van de NOS.

Voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens de rust zaten twee analisten en één presentator aan tafel in de studio: Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Gert van 't Hof. Na afloop van het duel waren er echter nog maar twee heren te zien. Van der Vaart had de studio namelijk verlaten.

Het eerlijke verhaal

"Rafael van der Vaart heeft het niet langer kunnen aanzien", grapte presentator Van 't Hof. Toch bleek er iets anders aan de hand te zijn. "Het eerlijke verhaal is dat Rafael iets heeft gegeten wat niet goed is gevallen. En om die reden heeft hij hier in de studio het einde van de wedstrijd niet gehaald. Het gaat verder wel goed met hem, maar hij is ziek naar huis."

Vuurwerk

De voedselvergiftiging van Van der Vaart was niet het enige opmerkelijke incident op vrijdagavond. Want de spelers van Nederland en Polen werden in de tweede helft opgeschrikt door een krankzinnige actie van de Poolse fans. Er werden tientallen fakkels op het veld gegooid, waardoor het duel tijdelijk werd stilgelegd. De spelers reageerden zichtbaar geïrriteerd, en ook de andere supporters waren niet gediend van deze actie. Zij trakteerden hun landgenoten op een striemend fluitconcert.

De wedstrijd tussen Polen en Nederland eindigde uiteindelijk in een gelijkspel: 1-1. Daardoor is het Nederlands elftal nog niet gekwalificeerd voor het WK van 2026. Aanstaande maandag kunnen de mannen van bondscoach Ronald Koeman de klus klaren tegen Litouwen.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.