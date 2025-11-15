Er is veel onrust bij Ajax. Na het vertrek van trainer John Heitinga wordt er veel gespeculeerd over de verhoudingen in het bestuur bij de Amsterdamse clubs. Johan Derksen doet in Vandaag Inside een boekje open over de rol van Danny Blind, die fel bekritiseerd werd door zaakwaarnemer Rob Jansen.

De vete tussen Blind en Jansen onstond na uitspraken van Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-aanvoerder van Ajax was eerder dit jaar opgestapt uit de rvc maar Jansen wist te vertellen dat hij een groot aandeel had in het wegsturen van Heitinga. Hij noemde hem 'een van de grootste gezwellen van de club'.

Donderdag kwam Blind met een reactie daarop bij Ziggo Sport en ontkrachtte ieder woord van Jansen. Hij sprak van 'rancune' bij de zaakwaarnemer omdat Danny en zijn zoon Daley de samenwerking verbroken toen de verdediger bij Manchester United speelde. "Het zijn allemaal leugens."

Bij VI wordt voormalig hoofdredacteur van Voetbal International Derksen gevraagd naar de openlijke ruzie. "Rob houdt er niet van dat de samenwerking verbroken wordt natuurlijk", begint hij. "Maar ik vond het ook een aparte reden. Omdat hij kritisch was op United moest opeens de hele familie naar een andere zaakwaarnemer."

Leugens

Volgens René van der Gijp zat er wel degelijk een kern van waarheid in de uitspraken van Jansen. "Dat Blind erover liegt dat hij Daley niet wilde terughalen naar Ajax." Dat ontkende de 64-jarige oud-bondscoach tegenover de media. "Maar dat is wel zo."

'Geweldige flapdrol'

"Maar intern bij Ajax vinden ze het ook een geweldige flapdrol", vervolgt Derksen. Dan blijft het even stil aan tafel. "Dat is al twintig jaar zo." Presentator Wilfred Genee vraagt zich af waarom hij dan nog steeds betrokken is bij de club. "Hij weet met wie hij aan moet pappen en wie hem naar voren kunnen schuiven", antwoordt de bromsnor.

Oud-voetballer Danny Hoekman, sluit zich bij de woorden van Derksen aan. "Rob is ook mijn zaakwaarnemer geweest. Ik heb hem leren kennen als een hele integere Hagenees. En in de wandelgangen kan ik wel beamen wat hier aan tafel wordt gezegd over Danny Blind. Dat is misschien wel een publiek geheim", zegt hij. "En hoe ik Rob ken is wel een man van zijn woord en rechtdoorzee."

