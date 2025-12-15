De middagsessie op het WK darts van maandag 15 december leverde bizarre taferelen op. Cameron Menzies sloeg zijn hand kapot op het tafeltje voor zijn pijlen en water en dat incident ging viraal. Noa-Lynn van Leuven kwam als enige Nederlandse in actie en baalde enorm van de kostbare missers tegen de gek geklede wereldkampioen Peter Wright. Lees hier alles terug van het WK darts van maandagmiddag.

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0

Noa-Lynn van Leuven kwam tegen de gek geklede wereldkampioen Peter Wright tot een abominabel slecht finishpercentage van nog geen 19 procent. Haar dertien missers op een dubbel bleken kostbaar tegen een zeer matige Snakebite. De Nederlandse dartster ging balend van het podium af.

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Charlie Manby zorgde voor een daverende sensatie door de als 26ste geplaatste Cameron Menzies uit te schakelen in een thriller: 3-2. De jonge Engelsman, die eerder dit jaar een duizelingwekkend gemiddelde van 130,7 gooide, wilde na afloop zijn tegenstander een sportieve hand geven. Dat ging echter helemaal mis. Menzies deelde raken klappen uit aan zijn tafeltje en was enkele momenten buiten zinnen. De scheidsrechter moest zelfs ingrijpen om ergere schade te voorkomen.

Mensur Suljovic - David Cameron 3-1

Mensur Suljovic en David Cameron gooiden de saaiste wedstrijd van het WK tot nu toe, maar dat was vooral vanwege het trage tempo wat de Oostenrijker en Canadees hanteerden. Tergend sloom vlogen de legs voorbij. Het dreigde ellenlang en tot in de avond te duren, totdat Cameron begon te missen. Suljovic pakte de overwinning met 3-1 in sets en mag in de tweede ronde tegen Joe Cullen.

Brendan Dolan - Tavis Dudeney 3-1

Brendan Dolan is hard op weg om debutant Tavis Dudeney uit te schakelen op het WK. De ervaren Noord-Ier deed onder grote druk iets geweldigs in de tweede set. Op 2-2 stonden hij en zijn Engelse tegenstander allebei op 170, maar besloot The Historymaker om er maar meteen een einde aan te maken. Met de 'Big Fish' kreeg hij het publiek op de banken en zette hij zichzelf op een 2-0 voorsprong. Dudeney pakte nog een set, maar maakte het Dolan onvoldoende lastig. De winst en een partij in de tweede ronde tegen Ryan Searle ging naar Dolan.

