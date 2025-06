Victoria Verstappen, het zusje van Formule 1-coureur Max Verstappen, heeft een ingrijpend besluit genomen over haar uiterlijk. Na acht jaar besloot ze haar kapsel 'eindelijk' eens te veranderen. "Ik ben benieuwd hoe lang ik het ga volhouden."

Ze is dolblij met het resultaat en deelt dat met haar volgers op Instagram. Die reageren ook positief en laten weten dat ze het 'veel mooier' vinden, 'en gezond'.

Verstappen besloot namelijk om haar extensions te verwijderen. Haar lange blonde lokken zijn nu een stuk korter. "Aaaah na 8 JAAR!?! Eindelijk mijn extensions eruit durven halen, ik had er gewoon even geen zin meer in. Het is net even wat meer werk", schrijft ze bij een video.

Daarin is te zien dat de 25-jarige in de kappersstoel zit. Het haar van Verstappen komt na de behandeling net tot haar schouders. Hoewel ze blij is met het eindresultaat, sluit ze niet uit dat ze in de toekomst teruggaat naar haar oude look. "Ik ben benieuwd hoelang ik het ga volhouden zonder extensions. Maar dit voelt zo heerlijk, en ik ben zo blij met het resultaat."

Bruiloft

Wellicht zal Victoria ook geen extensions dragen tijdens haar bruiloft. Ze heeft al een trouwjurk uitgezocht voor haar grote dag. Verstappen werd in april ten huwelijk gevraagd door aar vriend Tom Heuts in de stad van de liefde, Parijs.

Het stel is al lang samen en ze hebben ook al drie kinderen: Luka, Lio en Hailey. De 25-jarige deelt veel over het moederschap op Instagram en werd dan ook ooit uitgeroepen tot Social Mama van het jaar.

Max Verstappen

Voor Victoria is 2025 een bijzonder jaar, want ze is ook voor de eerste keer tante geworden. Broer Max is namelijk vader geworden van dochter Lily, samen met zijn vriendin Piquet. Zij heeft uit een eerdere relatie al een dochter, Penelope.

