Het belooft een mooi raceweekeinde te worden voor Max Verstappen. De Nederlander rijdt een soort van thuisrace op Spielberg, ook wel bekend als de Red Bull Ring. Vaak reizen duizenden Nederlanders af naar het circuit in Oostenrijk. Voor de aankomende editie neemt Verstappen wat moois mee.

Tot 2020 was het ondenkbaar dat coureurs meerdere helmen gebruikten in één jaar. Sinds dat jaar zijn de regels wat soepeler. Dus kiezen coureurs vaak speciale exemplaren voor bepaalde grands prix. Verstappen doet dat dit keer voor de races in Oostenrijk, Spa en (de laatste) in Zandvoort. Deze week kwam het design van de Orange Lion Helmet, ofwel de oranje leeuwenhelm naar buiten.

GP Oostenrijk F1 | Op deze tijden komt Max Verstappen in actie op de Red Bull Ring De Formule 1-coureurs reizen af naar de Red Bull Ring, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Voor Max Verstappen zal het voelen als een thuisrace: het publiek kleurt er al jaren volledig oranje. Lees hier hoe laat de Nederlandse topcoureur in actie komt in Oostenrijk.

Goedkeuring van Martin Garrix

'Zo bijzonder als altijd', schrijft Verstappen bij vier foto's van zijn gave helm. Die is overwegend blauw, met oranje details. Zijn leeuwenlogo bovenop is ook oranje, evenals zijn visor. 'Dit is pas een speciale helm', reageert zijn werkgever. Oud-coureur Giedo van der Garde vindt hem 'cool', terwijl zusje Victoria met drie emoticons reageert: hartjesogen, vuur en een rood hartje.

Maar ook een van Nederlands grootste dj's Martin Garrix is onder de indruk van de speciale helm van Verstappen. Dat blijkt uit een foto van een breed lachende Martin Garrix die naast Verstappen staat en de helm vast heeft. 'Goedgekeurd door Martin Garrix', staat er bij. Op het tweede plaatje inspecteert de dj, die ook goed bevriend is met Lando Norris, de helm wat beter, terwijl Verstappen net als op foto 1 poseert met een alcoholvrij biertje.

Het blijft overigens niet alleen bij een helm. Fans kunnen in Verstappens winkel een pet kopen die lijkt op het design van de helm.

Goede statistieken op Red Bull Ring

Vier keer was Verstappen de beste bij de GP van Oostenrijk, één keer won hij GP van Stiermarken op hetzelfde circuit. In 2020 en 2021 werd er vanwege de wereldwijde coronapandemie twee keer gereden op de Red Bull Ring. Afgelopen jaar was hij de snelste in de sprintrace, waardoor hij in totaal zes overwinningen achter zijn naam heeft staan.

Red Bull-baas doet opvallende uitspraak over kansen voor Max Verstappen: 'De strijd moet nog beginnen' Red Bull-baas Christian Horner heeft nog het volste vertrouwen in coureur Max Verstappen dit Formule 1-kampioenschap. De Nederlander jaagt op zijn vijfde wereldtitel, maar moet dan wel McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris inhalen.

Verstappen maakt zich na een weekje rust op voor de Grand Prix van Oostenrijk. Bij de vorige race in Canada werd hij tweede achter winnaar George Russell. Norris viel uit na een touché met Oscar Piastri, dus liep Verstappen wat punten in op de McLarens. WK-leider Piastri heeft desondanks een aanzienlijke voorsprong opgebouwd op de Nederlander: