Victoria Verstappen (zusje van Max) slaat grote slag voor haar kinderen

De kinderen van Victoria Verstappen, het zusje van Formule 1-coureur Max, zijn helemaal klaar voor de zomer dankzij een grote aankoop van hun moeder. Wellicht kan ook pasgeboren nichtje Lily meeprofiteren.

Victoria heeft namelijk een hoop kleren geshopt voor haar drie kinderen. De 25-jarige Verstappen heeft met haar vriend Tom Heuts twee zoontjes en een dochter: Luka, Lio en Hailey. Onlangs kwam er een meisje bij in de familie.

Max en zijn vriendin Kelly Piquet werden eind april namelijk ouders van dochter Lily. Het is het eerste kind voor de viervoudig wereldkampioen. Piquet had al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope.

Huwelijksaanzoek

En er was meer heugelijk nieuws voor de Verstappens. Victoria werd namelijk ten huwelijk gevraagd door haar vriend. "De makkelijkste 'ja' ooit", zei ze over het aanzoek. Heuts ging voor haar op één knie in de stad van de liefde, Parijs. Vlak daarna vloog het gezin naar Monaco om hun nieuwe nichtje te bewonderen.

Kleding

Inmiddels zijn ze weer in Nederland en zorgt Victoria ervoor dat haar kinderen helemaal klaar zijn voro de zomer. Ze bezocht een grote uitverkoop van kinderkleding en sloeg haar slag met schattige setjes voor haar kids, zo laat ze zien op Instagram.

Victoria is dan ook een grootliefhebber van mode en is ook zelfkledingontwerpster. Wellicht kan haar pasgeboren nichtje Lily daar nog van meeprofiteren als haar tante ook voor haar de winkels in duikt.

GP Emilia-Romagna

Max heeft een week vrij gehad om te genieten van zijn gezin. Na de Grand Prix van Miami op 4 mei vertrok hij nog wel naar Duitsland om te rijden voor zijn eigen GT3-team dat uitkomt in de GT World Challenge (GTWC).

Komende zondag staat de GP van Emilia-Romagna in Noord-Italië op het programma. Verstappen is dus al op Imola, waar vrijdag de eerste vrije trainingen gepland staan. De Nederlandse Red Bull-coureur won al drie edities van de GP.