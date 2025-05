GP Emilia-Romagna F1 | Max Verstappen recordhouder op Imola: dit zijn de tijden

Max Verstappen begint steeds meer terrein te verliezen ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlander hoopt terug te slaan bij de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij de afgelopen jaren ijzersterk was.

Het gat met WK-leider Piastri is momenteel 32 punten. Bij de afgelopen race, in Miami, werd pijnlijk duidelijk dat McLaren een stuk sneller is dan Red Bull. Verstappen begon namelijk op pole position aan de GP in de Verenigde Staten, maar zakte uiteindelijk weg naar de vierde plek. McLaren-coureurs Piastri en Norris eindigden op plek één en twee.

Updates voor Max Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko zei eerder al wel dat er updates aan zouden komen op het circuit van Imola, wat volgens hem zou betekenen dat de Red Bull komend weekend even snel is als de McLaren. Verstappen kan niet alleen hoop putten uit de woorden van de 82-jarige Marko, maar ook uit zijn eerdere resultaten op Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Recordhouder

Verstappen is namelijk recordhouder van de GP van Emilia-Romagna met drie racewins én een zege bij de sprintrace in 2022. Lewis Hamilton is de enige andere coureur die de race eens won. De grand prix werd begin deze eeuw nog verreden op een verouderd circuit en onder een andere naam (GP van San Marino). Michael Schumacher is met zeven overwinningen de allerbeste op Imola.

Tijden GP Emilia-Romagna F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur - 14.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur - 18.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur - 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur



Zondag

Race: 15.00 uur - 17.00 uur

'Vrij' weekend voor Verstappen

Verstappen zal na de race in Miami van 4 mei direct naar zijn huis gevlogen, omdat zijn vriendin Kelly Piquet vlak voor het weekend beviel van dochter Lily. De viervoudig wereldkampioen had dan ook een moment om even quality time met zijn kersverse gezinnetje door te brengen. Toch koos hij er afgelopen zondag ook voor om onder een pseudoniem een Ferrari te testen op een Duits circuit.

Die pseudoniem leverde overigens nog de nodige kritiek op. Socialemediagebruikers zagen dat de valse naam die Verstappen gebruikte wel een heel dubieuze geschiedenis heeft.