Max Verstappen verdient duizelingwekkend veel geld, maar blijft ver achter bij Cristiano Ronaldo en Lewis Hamilton

Max Verstappen is opnieuw de enige Nederlander tussen de vijftig bestbetaalde sporters ter wereld. Dat blijkt uit de lijst die het magazine Forbes jaarlijks publiceert. De wereldkampioen Formule 1 verdiende het afgelopen jaar tientallen miljoenen, maar dat is nog lang niet genoeg voor een plaats in de top van de lijst.

De afgelopen twee jaar was Cristiano Ronaldo de lijstaanvoerder en daar is niets in veranderd. De Portugese superster, die voetbalt voor het Saoedische Al-Nassr mocht het afgelopen jaar maar liefst 275 miljoen dollar bijschijven op zijn bankrekening. Daarmee verdiende hij liefst 119 miljoen meer dan basketballer Stephen Curry, de nummer twee op de ranking. Lionel Messi, jarenlang de grote rivaal van Ronaldo, blijft met 135 miljoen dollar steken op de vijfde plaats.

Max Verstappen geeft opheldering na ophef over omstreden Duitse schuilnaam: 'Dat was wat ik wilde' Max Verstappen zorgde voor een grote verrassing door vorige week in een 'vrij' weekend plotseling op te duiken op de Nürburgring. De Nederlandse coureur reed daar een test in een Ferrari, maar deed dat onder een schuilnaam om minder op te vallen. De gekozen naam zorgde echter voor flink wat ophef en Verstappen heeft eindelijk opheldering gegeven over hoe die naam tot stand is gekomen.

In de ranglijst zijn een heleboel basketballers, honkballers en American Football-spelers te vinden, maar ook staan er twee coureurs in. Een van hen is Verstappen en hij is ook nog eens de enige Nederlander in de volledige lijst van vijftig namen.

Enorme inkomen van Verstappen

De viervoudig wereldkampioen verdiende het afgelopen jaar 78 miljoen dollar en staat daarmee op de 24ste plaats. Volgens Forbes mocht hij 72 miljoen daarvan bijschrijven met zijn salaris en andere winstpremies. De andere paar miljoenen haalde hij uit projecten buiten de Formule 1. Voor Verstappen was 2024 een succesvol jaar, want hij pakte zijn vierde titel op rij.

Lewis Hamilton komt van een koude kermis thuis bij Ferrari: 'Dat had ik niet verwacht' De hele Formule 1-wereld keek reikhalzend uit naar de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari, maar vooralsnog loopt het voor geen meter tussen de Brit en het Italiaanse team. De zevenvoudig wereldkampioen geeft in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna toe dat het hem allemaal niet is meegevallen.

Waar Verstappen sinds 2021 de macht in de Formule 1 heeft overgenomen van Lewis Hamilton is dat in deze lijst nog niet het geval. De Brit staat namelijk net iets hoger: hij deelt de 22ste plaats met bokser Canelo Alvarez. De zevenvoudig wereldkampioen verdiende met 80 miljoen dollar net iets meer dan Verstappen. Dat verschil zit hem vooral in de inkomsten buiten de sport, want daar verdiende Hamilton volgens het blad liefst 20 miljoen mee.

Recordjaar

De vijftig bestbetaalde sporters verdienden samen 4,23 miljard dollar en dat is een stuk hoger dan de atleten die vorig jaar in de ranking stond. Die waren toen namelijk goed voor 3,88 miljard. De sporters halen het geld vooral uit salarissen, bonussen en prijzengeld. Dat is namelijk 3,19 miljard van het totaalbedrag en ze halen dus 'slechts' iets meer dan een miljard binnen met sponsorovereenkomsten.

Cristiano Ronaldo barstte door Ruud van Nistelrooij in huilen uit: 'Tijdens trainingen haatten we elkaar' De trainingen van Manchester United gingen er jaren geleden snoeihard aan toe. Oud-speler Patrice Evra doet daar een boekje open over in de podcast SDS. Hij haalt een voorbeeld aan waarbij Ruud van Nistelrooij sterspeler Cristiano Ronaldo aan het huilen bracht.

De bestbetaalde sporters