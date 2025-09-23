Stervoetballers en hun partners trekken alles uit de kast bij de jaarlijkse uitreiking van de Ballon d'Or. Talloze internationale iconen verschenen op de rode loper en poseerden geduldig voor de camera's. Een overzicht.

In Parijs ontbraken maandagavond veel spelers van Real Madrid en Paris Saint-Germain. Dat PSG niet komt opdagen is even logisch als pijnlijk. De Franse topclub speelt maandagavond een inhaalwedstrijd uit tegen Olympique Marseille. Zeer jammer, omdat er liefst negen (oud-)spelers van de club zijn genomineerd én de uitreiking in de thuisstad is. Real Madrid heeft besloten de Ballon d'Or voor het tweede jaar op rij te boycotten, omdat Vinicius Junior de vorige editie niet won.

Belangrijker: wie zijn er wél? Een belangrijke gast is Ruud Gullit, die de prijs in 1987 won. Hij heeft al jaren een prominente rol op het podium bij de Ballon d'Or. Verder zijn er nog veel meer oud-topvoetballers aanwezig, zoals bijvoorbeeld Jordi Cruyff. De zoon van legendarische voetballer Johan Cruyff speelde onder andere voor FC Barcelona en Manchester United.

i Jordi Cruyff © Getty Images

Sarina Wiegman

Ook Sarina Wiegman was natuurlijk aanwezig. De bondscoach van Engeland maakt kans op de prijs van beste trainer van het jaar bij de vrouwen, nadat zij afgelopen zomer voor de tweede keer op rij met de Lionesses het EK won.

i Sarina Wiegman © Getty Images

Lamine Yamal

Een van de grootste kanshebbers van het winnen van de Ballon d'Or is Lamine Yamal. De 18-jarige superster van FC Barcelona arriveerde met zijn vader Mounir Nasraoui op de rode loper in Parijs. Natuurlijk was ook zijn grootmoeder - die hij met regelmaat in beeld brengt - erbij. Yamal zal het in de strijd om de Ballon d'Or opnemen tegen Ousmane Dembélé, Mohamed Salah en teamgenoot Raphinha.

i Lamine Yamal met zijn familie © Getty Images

Virgil van Dijk en Rike Nooitgedagt

Virgil van Dijk verscheen ook op de rode loper, met zijn vrouw Rike Nooitgedagt. Ook Liverpool-teamgenoot Alisson Becker verscheen met zijn geliefde, trainer Arne Slot werd zonder zijn vrouw gefotografeerd.

i Rike Nooitgedagt en Virgil van Dijk © Getty Images

Ruud Gullit

Ook presentator Ruud Gullit maakte een momentje voor de vele fotografen. Hij ging samen met zijn vriendin Karin de Rooij op de foto. Gullit doet straks de presentatie van de hele show.

i Ruud Gullit en Karin de Rooij © Getty Images

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries was met plek 25 de hoogst genoteerde Nederlander op de lijst. De makkelijk scorende rechtsback verscheen met zijn jeugdliefde Jaimy Kenswiel op de rode loper.