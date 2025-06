David Beckham heeft in het ziekenhuis gelegen. De Engelse voetballegende onderging een 'geheime' operatie voor een bijzondere blessure die hij liefst 22 jaar geleden opliep. Victoria Beckham deelt lieve beelden.

De 50-jarige Beckham liep de blessure op in 2003 tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Jaren later moest er alsnog een operatie aan de pas komen. Volgens bronnen van The Sun gaat het om een gebroken pols die hij opliep in een duel met Zuid-Afrika.

Moeder van wereldberoemde modellen mengt zich in familieruzie van voetballegende David Beckham Er is veel te doen om de vermeende ruzie in de familie Beckham. Zo zou Brooklyn, de oudste zoon van David en Victoria Beckham, zich steeds meer losmaken van het gezin. Inmiddels heeft een opvallende naam zich gemengd in de familieruzie.

Röntgenfoto

Na die wedstrijd werd hij geopereerd aan zijn pols, maar dat blijkt - 22 jaar later - niet helemaal goed te zijn gegaan. Een recente röntgenfoto wees aan dat een schroef die toentertijd voor zijn gebroken pols is gebruikt, niet goed is opgelost. Deze moest verwijderd worden. Zijn vrouw Victoria Beckham deelt een foto van hem in het ziekenhuisbed. "Beterschap, daddy", schreef ze bij de foto.

De voorzitter van Inter Miami ontving zelfs een speciale armband van zijn familie met eenzelfde tekst. "Word snel beter". Een bron van The Sun laat weten waarom de operatie nu opeens moest komen.

'Jarenlang pijn'

"David had al jarenlang pijn, maar hij dacht er verder niet bij na", vertelt de bron. "Hij ging gewoon door, totdat het de afgelopen maanden bijna ondraaglijk werd. Victoria was aan zijn zijde na de operatie en alles is goed verlopen. Hij is goed gehumeurd."

Superster David Beckham staat na 'gênante' actie voor schut bij vrouw Victoria: 'Zó teleurstellend' In zijn Netflix-documentaire werd duidelijk dat David Beckham een bijzondere hobby heeft: honing maken met bijen in zijn achtertuin. De oud-voetballer blijkt een ware teler, want nu heeft hij ook zijn eigen wortels. Maar dat is voorlopig nog geen succes.

Droomproject

Het gaat goed met de portemonnee van de baas van Inter Miami. De ploeg van sterspeler Lionel Messi is een begrip geworden op internationaal niveau. En daar hoort een stadium bij van hetzelfde niveau.

Op Instagram gaf Beckham een kijkje achter de schermen bij wat de nieuwe thuisbasis van Inter Miami moet worden: Miami Freedom Park. Het stadion wordt sinds 2026 de vaste thuisbasis voor de Amerikaanse club, die ook op het WK voor clubs in actie komt. Kostenplaatje: een kleine 900 miljoen euro.

Voetballegende David Beckham legt 900 miljoen euro neer voor dit 'droomproject' Een bouwhelm, een veiligheidshesje en een grote glimlach. Dat is hoe David Beckham onlangs opdook op een plek die veel meer is dan zomaar een bouwplaats. Hier verrijst de toekomst van zijn Inter Miami. Geen tijdelijke upgrade, geen bescheiden verbouwing, maar een megaproject van bijna een miljard euro.

"Ons prachtige nieuwe thuis begint vorm te krijgen. Voor mij, Jorge en José Mas wordt onze droom voor de club werkelijkheid."