Er is veel te doen om de vermeende ruzie in de familie Beckham. Zo zou Brooklyn, de oudste zoon van David en Victoria Beckham, zich steeds meer losmaken van het gezin. Inmiddels heeft een opvallende naam zich gemengd in de familieruzie.

Zoon Brooklyn staat momenteel centraal in een familieruzie. Zo was hij niet aanwezig bij de vijftigste verjaardag van de ex-voetballer. Victoria organiseerde een gigantisch feest voor haar man, wat maar liefst een week duurde en zowel in Engeland als in Frankrijk plaatsvond. De hele familie was van de partij, met uitzondering van Brooklyn en zijn vrouw Nicola Peltz.

Volgens een insider in de Daily Mail zou Brooklyn’s vriendin de grote stoorzender zijn. Peltz, een bekende Amerikaanse actrice, zou een gespannen relatie hebben met Victoria.

Geridderd

Enkele weken na zijn verjaardag, werd David geridderd door Koning Charles en staat nu officieel bekend als Sir David Beckham. Zijn vrouw Victoria, ex-Spice Girl en modeontwerpster, is Lady Beckham geworden. Nadat het nieuws hierover naar buiten kwam, nam een opvallende naam contact op met Victoria.

Yolanda Hadid

Yolanda Hadid, van wie de zoon ooit een relatie had met Peltz, heeft contact gezocht met Victoria naar aanleiding van de riddertitel. Hoewel de twee vrouwen niet bekendstaan als vriendinnen, reageerde Hadid vorige week toch online op Victoria’s bericht over de onderscheiding van haar man David. Ze plaatste een hartje op sociale media nadat de 51-jarige Victoria schreef dat David “altijd al mijn ridder op het witte paard is geweest... maar nu is het officieel.”

Moeizame relatie met Peltz

Want Hadid, die de moeder is van supermodellen Bella en Gigi Hadid, zou net zoals Victoria moeite hebben met Peltz. Dat komt door het leeftijdsverschil tussen haar zoon Anwar (destijds 18) en Peltz (destijds 22) toen ze een relatie hadden. Er wordt aangenomen dat Hadid een zeer moeizame relatie had met Peltz nadat zij 18 maanden een relatie had met haar zoon Anwar. Op vragen over hun band met Peltz hebben de Hadids echter nooit gereageerd.

Hadid en Peltz hebben dus iets gemeen. Wellicht is dat de reden dat de reden dat Yolanda contact zocht met Victoria.

Beweringen

Bronnen rondom Peltz hebben eerder verklaard dat zij, als "buitenstaander die in de Beckham-familie kwam", Brooklyn zou hebben geholpen inzien hoe er binnen de familie sprake zou zijn van emotionele manipulatie en toxisch gedrag.

Die beweringen, die door vrienden van de Beckhams omschreven als 'volledig onwaar en belachelijk', zouden volgens ingewijden de 'definitieve klap' hebben betekend voor enige toekomstige relatie tussen beide families.