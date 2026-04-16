Ronald de Boer heeft zijn leven op veel vlakken goed op orde. De oud-topvoetballer doet veel leuke dingen, en is nog altijd een graag geziene gast op televisie. Maar op persoonlijk gebied was het een tijd lang best lastig. Vooral rond de pijnlijke scheiding met de moeder van zijn oudste kinderen.

Ronald de Boer is binnenkort nog maar eens te zien op de televisie. Op dit moment zit hij al in het nieuwe programma Football Island, maar daar komt snel nog een show bij. De 55-jarige Hoornaar zal spoedig ook verschijnen in het nieuwe format Survive Your Family op SBS6, waar De Boer aan deelnam met zijn twee oudste dochters Maxime en Demi. En daar is de familie een stuk dichter tot elkaar gekomen.

'Bijzonder avontuur'

"Vanwege het slechte weer moesten we eerst een aantal dagen in het hotel wachten voordat we konden beginnen”, begint zijn 30-jarige dochter Demi in gesprek met Privé. "Daarna werden we in de jungle gedropt en waren we als familie op onszelf aangewezen. Ja, het was een bijzonder avontuur."

Maar buiten alle extreme omstandigheden in de jungle heeft het programma ook bijgedragen aan een versterkte familieband. "Het was voor het eerst dat we weer zo close samen waren", licht Demi daarover toe. "Wij waren relatief jong toen hij nog voetbalde en raakten eraan gewend dat papa veel van huis was. Pas nadat hij in 2008 met pensioen was gegaan, hebben wij hem echt meegemaakt. Hij speelde toen in Qatar, bij Al-Shamal."

Verdrietige momenten

"In Qatar was papa veel vaker thuis en bracht hij ons bijvoorbeeld naar school. Het is niet zo dat we hem onze hele jeugd hebben gemist, maar ik denk wel dat we Ronald tijdens onze tienerjaren bewuster hebben meegemaakt", valt de 32-jarige Maxime haar zusje bij. "De buitenwereld zag ons altijd als tevreden en gelukkige kinderen, maar in werkelijkheid hadden we ook met intens verdrietige momenten te maken."

Één van de moeilijkste momenten voor zijn dochters was de scheiding van De Boer met jeugdliefde Sharon, hun moeder, in 2010. "Die scheiding en alles eromheen was voor ons beiden een moeilijke tijd – hoewel mijn zus en ik zelf nog klein waren en niet alles meekregen. Maar het is fijn dat het contact met onze vader nu intensiever is."

'Tijd inhalen'

Het programma heeft ervoor gezorgd dat er veel verloren tijd samen is ingehaald. "Hij wilde de tijd met ons inhalen. Ik denk dat hij daarop was gefocust", meent Demi. "Het belangrijkste is dat we elkaar hebben teruggevonden, elkaar hebben vergeven en nu vooruitkijken", besluit de oudere Maxime. Vader Ronald en zijn oudste dochters hebben elkaar dus weer helemaal teruggevonden. Hoe ze het er vanaf gaan brengen in de Colombiaanse jungle wordt snel duidelijk.