Ex-topvoetballer Ronald de Boer heeft zich in gesprek met Wilfred Genee openhartig uitgesproken over de scheiding met zijn jeugdliefde Sharon Cohen. Ze kregen samen drie kinderen en waren ruim twintig jaar samen. "En dan groei je steeds verder uit elkaar."

In de podcast Zolang het leuk is vraagt presentator Genee of De Boer ergens spijt van heeft in zijn privéleven. "Ik ben gescheiden, dus dat is nooit iets leuks om mee te maken", antwoordt de oud-Ajacied. "Vooral voor je kinderen is het niet leuk. Kijk, als er geen kinderen in het spel zijn dan is dat een stuk makkelijker. Maar zeker met kinderen is dat lastig."

Toch staat hij nog steeds achter zijn keuze. "En achteraf vind ik het ook wel verklaarbaar. Ik bedoel, je bent 17, ja, hoe goed ken je elkaar nou eigenlijk? En dan groei je steeds verder uit elkaar", legt De Boer uit.

'Waarom is mijn vrouw niet zo?'

"En dan kom je andere vrouwen tegen, en dan denk je: waarom is mijn vrouw niet zo?", vervolgt hij. Cohen was zijn jeugdliefde en samen kregen ze drie dochters: Demi, Brooke en Maxime. Toch hield het huwelijk geen stand. "We groeiden uit elkaar gewoon. Ik had andere gedachtes over hoe ik mijn leven wilde invullen. En andere normen en waarden. Dat botste steeds meer."

Kiezen voor eigen geluk

"Toen werd ik veertig en dacht ik: moet ik nog veertig jaar met deze vrouw leven? Dan moet ik dus mijn geluk opofferen voor haar geluk. En ik wil ook gelukkig zijn." Zijn ex wilde nog wel graag door met hem. "Ik heb toen gezegd: ik kies nu voor mezelf."

"Het is niet haar schuld", benadrukt De Boer. "Ik heb die beslissing genomen om weg te gaan. Ik voelde me niet gelukkig en ik koos voor mijn eigen geluk. Dat heeft veel pijn gedaan, ook bij mijn kinderen. Dat heeft wel zijn littekens achtergelaten, al denk ik dat zij het wel zagen aankomen."

Inmiddels heeft De Boer een nieuwe relatie met Suze van Rozelaar. Met haar kreeg de 55-jarige nog drie kinderen: dochters Fenna en Linda en zoon Boaz.