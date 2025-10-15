In Sportnieuws.nl De Maaskantine neemt Guus Hiddink ons mee naar de eerste periode van hem als trainer bij PSV. Terwijl Hiddink als trainer kampioen werd, verliet Ruud Gullit de ploeg. Paniek ontstond binnen de club, maar Hiddink bleef rustig. "Om vervolgens daarna ook nog in de finale van de Europa Cup I te komen en dat bekertje mee naar huis te nemen."

Het was het seizoen 1986-1987 toen Hans Kraay Sr. aan het roer stond bij PSV. Hiddink was zijn assistent dat jaar en spreekt over die eerste periode bij PSV als de ‘meest geslaagde periode’ in zijn carrière. “Daar noem ik graag wel mijn team bij”, merkt hij direct op.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine met Guus Hiddink.

Successen met PSV

“We hadden de ambitie uitgesproken dat we bij de top 10 tot 12 van Europa wilden horen. Daar moest uiteraard ook geïnvesteerd worden. Dat is gelukt in die periode, in eerste instantie met Hans Kraay, Ploegsma en Harry van Raaij”, omschrijf hij. “Om vervolgens daarna (een seizoen later, red.) ook nog in de finale van de Europa Cup I te komen en dat bekertje mee naar huis te nemen.”

'We gaan met Hiddink door'

In het eerste jaar was Hiddink aanvankelijk nog assistent van Kraay Sr maar nam het iets over de helft van het seizoen over van hem. “Op dat moment stonden we nog derde of vierde. De voorzitter wilde in eerste instantie, en ook Harry van Raaij en Kees Ploegsma, met Rinus Michels aan de slag. Maar Hiddink, maak jij dit even af.”

Een mooi moment volgde: “We stonden dus derde en aan het einde werden we kampioen. Dus toen vertelden Ploegsma en Van Raaij: We gaan helemaal niet verder met Michels, wij gaan door met Hiddink. Dat zijn cruciale momenten in je carrière.”

De ambities werden uitgesproken om die lijn door te zetten, maar er gebeurde iets: Ruud Gullit ging naar AC Milan. “Iedereen was in paniek: Hoe kan dat nou? We willen naar de top van Europa en onze grootste speler gaat weg”, klonk het. Maar Hiddink bleef kalm: “Dit kun je niet tegenhouden, zei ik toen. Dat moet je ook niet tegenhouden. Laten wij gewoon twee of drie mensen met kwaliteit terughalen. En op dat plan gingen we door.”

Belang van de sportopleiding

Ondanks dat Hiddink nog een jonge trainer was, voelde het niet als een hels karwei. “Ik had als trainer al wel ervaring omdat ik vanwege het CIOS (een sportopleiding, red.) al met groepen had gewerkt. Het lesgeven en leidinggeven was voor mij niet een probleem. Alleen je komt dan met grote jongens te werken en je krijgt met de media erbij. Dat was nieuw voor mij op dat moment.”

Toch vertelt Hiddink dat de CIOS een grote invloed op hem heeft gehad als trainer, zijn carrière lang. “Ik vind dat je op de leeftijd van 18 jaar zeer gevoelig bent voor stempels die je ingemetseld krijgt in je kop. Hoe je sport benadert, hoe je bewegingen benadert… Ik ken alle namen van mijn docenten nog. Zij hebben zo’n invloed op mijn manier van denken over bewegen, sport en uitvoering gehad. Maar ook over de eisen die je daaraan moet stellen.”

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink te gast. De geboren Varssevelder werd als coach wereldburger en neemt ons mee in zijn sportieve reis die als een rode draad door zijn leven loopt. Ook vertelt hij over zijn nieuwe hobby: golf, dat hij niet onverdienstelijk speelt.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in memorable momenten van Hiddinks carrière, van zijn start bij PSV tot aan een confrontatie in Rusland. Hiddink vertelt over zijn adviesrol bij De Graafschap, omgang met oud-topspelers en gaat ook in op het huidige Nederlands elftal en de rol van Ronald Koeman.