De boodschap van Estavana Polman dat zij aan het einde van het seizoen een punt achter haar loopbaan zet, hield de gemoederen afgelopen week flink bezig. Het handbalicoon gaf de nodige interviews en daarin viel voormalig tophockeyster Naomi van As iets op.

"Groot nieuws deze week", begint tweevoudig olympisch kampioene hockey Ellen Hoog in de podcast die ze samen met Van As elke week maakt voor Sportnieuws.nl. "Estavana Polman kondigde haar afscheid als handbalster aan. En daarna kwamen er ook interviews online, waarin ze aangaf dat het goed zo is en dat ze er eigenlijk al heel lang over nadacht wat het juiste moment zou zijn om te stoppen."

'Koester dat leven'

"Ze gaf ook aan dat alles voor je wordt geregeld tijdens een topsportcarrière", las Hoog. "Je hoeft eigenlijk alleen maar bezig te zijn met de sport die je zo leuk vindt, waar je zo van houdt. En dat is ook zo. Zij wil dat aan jonge topsporters meegeven, dat je het leven dat je nu leidt echt moet koesteren. Dat het echt niet zo vanzelfsprekend is."

Hoog herkent het helemaal: "Alles werd voor je gedaan. Je hoefde nergens over na te denken. Ja, het was natuurlijk ook zwaar, je moest kneiterhard presteren, met druk omgaan, altijd fit zijn en weet ik veel wat. Maar daarbuitenom was wel alles geregeld. Het was wel echt top. Echt megaleuk natuurlijk.”

Van As is het daar helemaal mee eens: “En eromheen hoef je niet over heel veel na te denken. Want sporten was eigenlijk het enige wat je deed. Je dagen waren gewoon helemaal ingevuld. Je wist gewoon elke dag wat je moest doen, hoe laat, hoe vaak. Dat gaf natuurlijk ook een bepaalde rust."

Johan Derksen

Met het einde van haar handballoopbaan in zicht, gaan er andere deuren open voor Polman. Hoog: “Er werd bij de Vandaag Inside al gezegd dat zij aan tafel moest komen. Volgens Johan Derksen is ze de perfecte tafeldame. Ik denk ook wel dat ze veel van dat soort dingen gaat doen." Van As: “Dat denk ik ook. Ze heeft wel vaker aan tafel gezeten en ze heeft ook een programma gemaakt voor SBS. Volgens mij deed ze dat ook wel goed."

Opvallend hoogtepunt

Van As wil nog iets kwijt over een uitspraak van Polman in een van haar interviews. "Er werd gevraagd naar het hoogtepunt uit haar carrière. En toen zei ze dat ze zich altijd een beetje verplicht voelde om te zeggen dat dat het winnen van het WK in 2019 was. Maar eigenlijk is het gewoon het feit dat ze dus heel lang heeft mogen handballen en dat haar lijf het zo lang heeft volgehouden."

"Ze voelde zich een bevoorrecht mens. Dat ze de sport, haar passie, zo lang uit heeft kunnen oefenen. En dat is ook. Ze sluit nu gewoon een bepaald hoofdstuk af."

Nieuwe iconen

"Ik denk dat we haar met z'n allen heel erg gaan missen", aldus Hoog over Polman. "Ze heeft het handbal zó op de kaart gezet en is zo'n icoon. Nu is het tijd voor nieuwe talenten. Die gaan ook wel weer opstaan. Er komen wel weer nieuwe iconen, maar zij heeft samen met Tess Wester echt het handbal op de kaart gezet.” Van As: “En nu is de vraag wie de nieuwe iconen worden. Die moeten nu gaan opstaan.”

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de loodzware tocht van Sven Kramer en Erben Wennemars, het succes van de Oranje Leeuwinnen en een opmerkelijke actie van Ruud Gullit... Beluister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.