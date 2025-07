Steven Gerrard werd al op jonge leeftijd voor het eerst vader. En de appel valt niet ver van de boom in de familie, want nu heeft zijn oudste dochter ook al vroeg haar eerste kindje gekregen. Dat maakt van het voetbalicoon een jonge opa. De andere grootvader heeft niet zo'n al te best verleden.

Gerrard vierde in mei zijn 45e verjaardag. De clublegende van Liverpool heeft zelf drie kinderen met zijn vrouw Alex Curran: Lilly-Ella (2004), Lexie (2006) en nakomeling Lio (2017). 21 jaar na de geboorte van zijn eerste dochter kwam Gerrards eerste kleinkind ter wereld. Dat heuglijke nieuws deelde Lilly-Ella via Instagram. 'Twee wordt drie', plaatste ze bij een foto van haar vriend die een Maxi-Cosi draagt. Er staat een roze hartje bij, dus het lijkt er op dat Gerrard een kleindochter heeft gekregen.

Terugkeer in Engeland

In januari kondigde Lilly-Ella Gerrard haar zwangerschap aan. "Ons kleine geheim, het beste nieuws, mini-ons is onderweg", zette ze bij een foto met een positieve zwangerschapstest en kleine babyschoentjes. Niet veel later keerde de oud-international van Engeland terug naar zijn vaderland. Gerrard was trainer van Georginio Wijnaldum bij Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië, maar hij kwam met de club tot een akkoord over een vroegtijdig vertrek.

Beruchte opa

Gerrards schoonzoon Lee Byrne is het kind van een beruchte Ierse crimineel. Liam Byrne werd in oktober 2024 tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor wapenbezit. Hij hoeft naar verwachting slechts de helft van die tijd uit te zitten, omdat hij bekende schuldig te zijn aan samenzwering tot import van vuurwapens. Hij werd in 2023 in Spanje gearresteerd en zat al die tijd in voorarrest.

i Instagram: lilly.gerrardd

Clublegende

De andere grootvader is een heel stuk bekender vanwege zijn voetbalkwaliteiten. Gerrard speelde meer dan 700 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 186 keer scoorde en 155 assists gaf. Hij speelde samen met onder anderen Dirk Kuijt en Ryan Babel en won in 2005 de fameuze Champions League. Gerrard loodste zijn ploeg na een 3-0 achterstand tegen AC Milan naar de eindzege. Gerrard scoorde in die befaamde wedstrijd in Istanboel. Twintig jaar later is hij voor het eerst opa.