Oud-profvoetballer Frank de Boer heeft zijn vrouw een wel heel bijzondere cursus gegeven. Dat blijkt uit beelden die dochter Beau op Instagram deelt.

Beau verkaste onlangs met haar vriend Calvin Stengs en zoon Saint naar het Italiaanse Pisa, waar de voetballer sinds kort op huurbasis actief is. De club staat momenteel dertiende in de Serie A. Toch vindt Beau nog genoeg tijd om haar ouders met enige regelmaat op te zoeken. Op Instagram deelt ze een aantal video's van activiteiten die ze onlangs heeft meegemaakt, een zogenoemde 'video dump'.

Spelletjesavond

In de video dump deelt Beau dertien video's van een familievakantie in Marbella. Op één van de video's te zien dat vader Frank een wel heel bijzondere cursus geeft aan zijn vrouw; een cursus 'kaas smeren'. Zijn vrouw pakt een, zo lijkt het, toastje, waar De Boer een bepaalde kaas voor haar op smeert.

"Je krijgt een cursus kaas smeren", merkt een andere aanwezige lachend op. De familie zit aan tafel voor een spelletjesavond, dat blijkt uit het bijschrift van Beau. 'Avonden als deze', schrijft ze. 'Kaas, wijn en natuurlijk een hoop spelletjes.'

Vakantie

De vakantie lijkt nog altijd in volle gang. Dat blijkt wel uit een nieuwe video die Beau maandag deelde in haar verhaal op Instagram. In de video is vader Frank in een zwembad te zien. Zoontje Saint springt ook in het water, maar of opa De Boer daar zo blij mee is, is maar de vraag. Door de sprong van Saint krijgt de voetballegende namelijk een aantal grote spetters water in zijn oog, waarna hij wat moeilijk kijkt.

