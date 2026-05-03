Ronald de Boer heeft tijdens de opnames van het tv-programma Football Island de schrik van zijn leven gehad. De oud-international werd midden in de nacht wakker toen er plots ratten in zijn klamboe bleken te zitten. De voetballegende moest na een verloren uitdaging naar het reserve-eiland en kijkt daar met gemengde gevoelens op terug.

"De reservebank was een geweldige ervaring, maar het slapen was anders. We hadden namelijk een grote vriend op bezoek. En die liep lekker achter ons langs, maar die bleef maar knagen en knagen. Op een gegeven moment sliep ik eindelijk en toen had ik ineens een rat op mijn gezicht. Achteraf is het geweldig, maar op dat moment was het niet echt fijn", zegt hij met een grote grijns bij Football Island.

Rat op zijn buik én gezicht

Volgens De Boer waren het er waarschijnlijk zelfs twee. "Volgens mij waren het twee grote ratten. Ik had het gevoel dat er één op mijn buik zat en één op mijn gezicht. Of ik heb die rat van mijn buik naar mijn gezicht geslagen. Ik keek zo en riep: Kees, Kees, doe het licht aan. Wat bleek? Die rat zat vast in mijn klamboe."

Kees Kwakman, die ook aanwezig was, zag het tafereel van dichtbij gebeuren. "Ronald schoot omhoog en riep dat ik de lamp aan moest doen. Die werd helemaal wild", lacht Kwakman. De Boer kan er inmiddels ook om lachen. "Ik bleef rustig, net als Freek Vonk." Volgens Kwakman ging dat er toch iets anders aan toe. "Hij ging met dat kussen op die rat slaan."

Uiteindelijk liep het met een sisser af. "Achteraf dacht ik: had ik ‘m z’n nek om moeten draaien, maar ik was achteraf blij dat-ie weg was”, sluit De Boer het onderwerp lachend af. De Boer kan uiteindelijk met een tevreden gevoel terugkijken op de deelname aan het tv-programma Football Island, want hij bereikte als eerste de finale.