Voetballegende Ruud Gullit trotseert bizarre omstandigheden, voorspellende gaven blijken nét niet goed

Ruud Gullit pendelt lekker heen en weer tussen Nederland en Qatar. De Nederlandse ex-topvoetballer wordt tijdens Europese duels ingevlogen door BeINSports om analyses en commentaar te geven op bijvoorbeeld Champions League-wedstrijden. Maar voorafgaand aan Inter - FC Barcelona in de halve finale beleefde hij heftige omstandigheden.

Gullitis een groot liefhebber van golf en doet er dan ook alles aan om zoveel mogelijk balletjes te slaan. Laat Qatar daar de perfecte omstandigheden voor te hebben met bijna altijd zon en dus lekker droge banen. Maar dinsdag was het bar en boos voor Gullit en z'n golfvrienden.

Ruud Gullit betreurt ruzie tussen twee iconen: 'Dat heeft het Nederlandse voetbal niet geholpen' Oud-topvoetballer Ruud Gullit (62) is een hele grote naam in de voetbalwereld. Dat maakt het interessant om te horen hoe hij denkt over andere legendes uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, zoals wijlen Johan Cruijff en Louis van Gaal.

Zandstorm

Op Instagram toont de oud-voetballer van onder meer Feyenoord, PSV, AC Milan en Chelsea dat hij midden in een zandstorm de holes moet zien te vinden. Waar zijn maten op de baan met mondkapjes spelen om het zand uit hun mond te houden, doet Gullit het met alleen een bril en een pet.

Ruud Gullit golft ook tijdens een zandstorm. ©Instagram

Inter - FC Barcelona

"Een kleine zandstorm in Qatar en we spelen nog steeds gewoon golf", spreekt hij in de harde wind. "Krankzinnig om golf te spelen in een woestijnstorm", schrijft hij erbij. Ongetwijfeld gezandstraald zit Gullit een paar uur later strak in pak klaar voor de Champions League-uitzending rond Inter - FC Barcelona. Daar komt zijn voorspelling bijna uit.

Ruud Gullit stipt probleem in huidige voetbal aan: 'Ze hebben geen idee' Ruud Gullit was een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden en ook in het buitenland kent iedereen hem. Althans, dat zou je denken. De eigenaar van Chelsea, een club waar Gullit zelfs voor speelde, had geen idee.

Verlenging correct

Gullit verwachtte voorafgaand aan de kraker dat het close zou worden tussen de twee toppers, na de 3-3 van een week eerder in Barcelona. De Nederlander kreeg wel gelijk met zijn voorspelling dat er in de return verlenging aan te pas moest komen om de beslissing te brengen, maar hij had de uiteindelijke winnaar fout. Het werd namelijk niet de Spaanse grootmacht, maar Inter dat naar de finale ging.

Veelbesproken ploeggenoot Denzel Dumfries kon Champions League-spektakel niet aan: 'Ik viel bijna flauw' In een spectaculaire wedstrijd versloeg Inter na verlenging Barcelona dinsdagavond met 4-3 en plaatste zich zo voor de Champions League-finale. De ontlading was bij het team van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries enorm na de treffer van Davide Frattesi, maar laatstgenoemde werd de spanning bijna te veel.

Andere halve finale

Gullit is woensdagavond mogelijk weer analist tijdens de andere halve finale van de Champions League tussen PSG en Arsenal in Parijs. De Franse topclub won het heenduel verrassend met 1-0 in Londen, waardoor PSG op de rand van de finale tegen Inter staat.