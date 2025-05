TV-gids: op deze zender kijk je live naar PSG - Arsenal in de halve finale van de Champions League

Een spannende halve finale van de Champions League staat op het programma, waarin Paris Saint-Germain het opneemt tegen Arsenal. Na de recente 0-1 overwinning van Paris Saint-Germain in Londen, zal Arsenal uit zijn op revanche in het Parc des Princes. Lees hier op welke zender je kunt kijken naar PSG - Arsenal.

Paris Saint-Germain neemt het op tegen Arsenal in de halve finale van de Champions League. De wedstrijd wordt gespeeld op 7 mei 2025 om 21:00 in het Parc des Princes. De scheidsrechter is Felix Zwayer.

Pijnlijke uitschakeling PSV

Paris Saint-Germain eindigde in de competitiefase van de Champions League op de 15e plaats met 13 punten en een doelsaldo van +5 na 8 gespeelde wedstrijden. Arsenal eindigde op de 3e plaats met 19 punten en een doelsaldo van +13 na 8 gespeelde wedstrijden. De Engelse ploeg was verantwoordelijk voor de pijnlijke uitschakeling van PSV.

Engelse fans begrijpen niks van actie van Arsenal-speler tegen PSV: 'Wat een donut!' Oleksandr Zinchencko scoorde woensdagavond tegen PSV, de club waar hij op huurbasis zeventien wedstrijden voor speelde. De Oekraïner van Arsenal besloot niet te juichen, wat bij veel Engelse fans in het verkeerde keelgat schoot.

Jurriën Timber

Arsenal-trainer Mikel Arteta kan woensdag in het duel met Paris Saint-Germain uit de halve finales van de Champions League weer een beroep doen op Jurriën Timber en Riccardo Calafiori. De Nederlandse verdediger ontbrak zaterdag tegen Bournemouth, Arteta hield de reden geheim. Calafiori miste door een knieblessure de afgelopen twaalf duels van de club uit Londen.

Arsenal-trainer spreekt zich uit over beschikbaarheid Jurriën Timber in Champions League-duel met PSG Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft een nieuwe update gegeven over Jurriën Timber. De Nederlander viel in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain geblesseerd uit. Voor de return is hij mogelijk weer inzetbaar.

Welke zender PSG - Arsenal?

De wedstrijd PSG - Arsenal in de return van de halve finales van de Champions League begint woensdag 7 mei om 21.00 uur. Het duel is live te zien op Ziggo Sport (het gratis kanaal voor Ziggo-abonnees) en anders via een livestream op Ziggo Sport. De voorbeschouwing op het duel begint een uur eerder, om 20.00 uur.

Oproep aan UEFA om helpende regel voor Manchester United en Tottenham Hotspur 'te heroverwegen' Hoewel Manchester United en Tottenham Hotspur dichtbij het redden van hun dramatische seizoen zijn, vindt een legende van Arsenal niet dat die twee clubs de beloning van Champions League-voetbal verdienen. Die roem is wel dichtbij nu de halve finales van de Europa League in Engels voordeel lijken uit te vallen.

Ousmane Dembélé

De laatste wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Arsenal was op 29 april 2025 in het Emirates Stadium, in de halve finale van de Champions League. Paris Saint-Germain won met 0-1, met een doelpunt van Ousmane Dembele in de 4e minuut. Hij is definitief fit genoeg om woensdag te spelen. "Hij trainde de afgelopen twee dagen mee, dus hij is beschikbaar", zei coach Luis Enrique op zijn voorbeschouwende persconferentie een dag voor het duel.

'We hebben het verdiend'

Vorig jaar werd PSG in de halve finales uitgeschakeld door Borussia Dortmund. Alleen in 2020 haalde de club de finale, waarin Bayern München toen te sterk was. Nu staat PSG er beter voor, zegt Luis Enrique. "In het tweede seizoen kan er een grotere verbetering plaatsvinden. Qua voetbal, maar ook in het vertrouwen dat je hebt in je middelen. We staan hier omdat we het hebben verdiend, als je kijkt naar wat we dit seizoen hebben laten zien", zei de Spanjaard, sinds 2023 trainer van PSG.