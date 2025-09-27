Voetballegendes Frank en Ronald de Boer hoeven zich geen zorgen te maken over het welzijn van hun kleinkinderen. Rémi, de kleindochter van Ronald, viert in november haar vierde verjaardag, en dus is het tijd voor een nieuwe mijlpaal: de basisschool. Van het kinderdagverblijf nam ze onlangs dan ook afscheid. Ondertussen lijkt Saint (2), de kleinzoon van Frank, zich uitstekend te vermaken in Italië.

Rémi is de driejarige kleindochter van Ronald de Boer. Dochter Demi kreeg haar in 2021 uit een relatie met haar ex-vriend, rapper Ronnie Flex. Demi deelt regelmatig foto's en video's van de kleine Rémi op sociale media. Op de beelden is te zien dat ze steeds groter wordt. Vrijdag nam ze dan ook een grote stap: ze nam afscheid van de kinderopvang. Rémi wordt 1 november namelijk vier jaar oud en gaat dan voor het eerst naar de basisschool.

Hartverwarmende foto

Niet alleen Frank de Boer beleeft een mooie mijlpaal met zijn kleindochter, ook broer Ronald kan rekenen op hartverwarmende berichten over zijn kleinzoon Saint. Beau, zijn dochter, verhuisde onlangs met haar vriend Calvin Stengs en hun zoontje Saint naar Italië, vanwege Stengs’ transfer van Feyenoord naar Pisa. Die club staat momenteel negentiende in de Serie A.

Op Instagram deelde Beau een foto van Saint in een kinderwagen, genietend van een Italiaans ijsje. 'Elke dag ijs vreten,' schreef ze daarbij.

Transfer

Stengs vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar Pisa, maar staat nog tot 2027 onder contract bij Feyenoord. De middenvelder kwam in 2023 over van OGC Nice, en was in zijn eerste seizoen goed voor negen goals en 21 assists in 59 wedstrijden. Afgelopen jaar kampte hij echter met blessureleed, en raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Anis Hadj Moussa en aanvoerder Sem Steijn (op ’10’).

Pisa verkeert echter in de gevarenzone. De club staat momenteel één plek boven hekkensluiter Lecce en won dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Serie A.

