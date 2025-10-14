Het verdriet is groot bij de familie Lukaku nu vader Roger overleden is en deze week begraven wordt. Maar voor de voetballende broers Romelu en Jordan wordt het verhaal alleen maar heftiger. Ze zijn niet welkom bij de begrafenis en delen op Instagram de opmerkelijke reden waarom niet.

De vader van de Belgische topvoetballers overleed op 28 september al, maar is door gesteggel binnen de familie nog altijd niet begraven. Dat zou komende vrijdag in België gebeuren, maar de broertjes zagen de toch al emotionele gebeurtenis voor hun neus worden weggekaapt. "Een bericht van mijn broer en mij", begint Romelu Lukaku op zijn Instagram. "Zoals jullie wisten waren we de begrafenis van onze vader aan het plannen voor deze vrijdag, maar door bepaalde beslissingen in Kinshasa zal de begrafenis daar gehouden worden."

'Het breekt onze ziel'

Kinshasa is de hoofdstad van Congo, het Afrikaanse land waar de roots van de familie liggen. "Onze vader overleed op 28 september en we hebben er als broers alles aan gedaan om zijn lichaam terug naar Europa te halen, maar het voelde alsof bepaalde mensen ons aan het afpersen waren... Als onze vader hier vandaag was, zou hij het niet accepteren. Het breekt onze ziel voor ons dat we onze vader niet naar zijn laatste rustplaats kunnen brengen. Maar sommige mensen wilden het niet. We begrijpen nu waarom onze vader ons altijd weghield bij bepaalde mensen. God zegene je ziel", sluiten de voetballende broers hun bericht af.

Bekende voetballers

De broers Lukaku zijn wereldberoemd. Ze zijn allebei Belgisch international geweest en zeker Romelu speelde voor grote clubs als Chelsea, Manchester United en Napoli. Broertje Jordan (31), die al bijna een jaar clubloos is, kwam voor talloze clubs uit. Zo speelde hij bij Anderlecht, Lazio Roma, Antwerp, Ponferradina en Adanaspor. In Turkije speelde hij in mei 2024 zijn laatste minuut als profvoetballer. De één jaar oudere Romelu raakte in de voorbereiding zwaar geblesseerd en speelde nog geen minuut voor zowel club Napoli als de nationale ploeg van België.