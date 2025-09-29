In de Belgische voetbalwereld heerst er groot verdriet. Dat komt na een triest bericht over de vader van Romelu en Jordan Lukaku. Hij is overleden en de bekendste zoon staat uitgebreid stil bij zijn dood.

Roger Lukaku, de voormalige Zaïrese international, overleed op 58-jarige leeftijd. Hij kwam in 1990 vanuit Afrika naar België en tekende bij een voetbalclub in dat land. Daarna maakte hij nog furore in de Belgische Eerste Klasse.

Soms moeilijke relatie met zoons

Na een korte uitstapje naar Turkije keerde hij terug naar België, waar hij speelde voor Mechelen (1997-1998) en vervolgens voor Oostende (1998-1999). Zijn carrière sloot hij af in de lagere divisies. Hij kwam elf keer uit voor het nationale elftal van Zaïre en scoorde 47 doelpunten in 135 wedstrijden in de Belgische Eerste Klasse. Deze eeuw kwam hij opnieuw in de schijnwerpers dankzij de successen van zijn zonen Romelu en Jordan. Hoewel zijn relatie met zijn zonen de laatste jaren bekoelde vanwege de scheiding met de moeder van de voetballers, beweerde hij altijd hun grootste fan te zijn gebleven.

Een van zijn zoons, topvoetballer Romelu Lukaku van SCC Napoli, plaatste bij deze trieste gelegenheid een emotionele boodschap op Instagram ter ere van zijn vader. "Bedankt dat je me alles hebt geleerd wat ik weet. Ik ben je eeuwig dankbaar en waardeer je enorm. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je beschermde en leidde me als geen ander. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. De pijn en tranen stromen onophoudelijk. Maar God zal me de kracht geven om mezelf weer op te bouwen. Bedankt voor alles, mijn papa."

Steun van bekende collega's

Veel bekenden reageren vol verdriet op het bericht. Zo betuigen onder meer de Nederlandse (oud-)voetballers Sam Beukema, Jeffrey Bruma en Joshua Zirkzee hun steun. Ook topvoetballer Jeremy Doku van Manchester City steekt zijn landgenoot een hart onder de riem.

Volgens Het Laatste Nieuws overleed de vader van Big Rom in zijn geboorteplaats Kinshasha in de Democratische Republiek Congo.

