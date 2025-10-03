Er zijn beelden opgedoken van Romelu Lukaku die in juni, tijdens een jeugdtoernooi van zijn zoontje in Luik, in aanvaring kwam met een fan. De publicatie van deze beelden vond plaats slechts enkele dagen na een trieste gebeurtenis in het privéleven van de topvoetballer. Dit heeft dan ook tot de nodige kritiek op de Belgische pers geleid.

De Belgische spits vertelde eerder al over het conflict in de podcast Koolcast. Daar deelde hij dat tijdens een jeugdtoernooi op het trainingscomplex van Standard Luik, waar zijn zoontje Romeo aan meedeed, een aanvaring had met een supporter/ouder van een ander kind.

Gesprek met oude bekenden

Op het complex kwam de topspits enkele oude bekenden tegen, die hij al jaren niet had gesproken. Ze praatten wat bij, tot een ouder van een spelertje kwam vragen voor een foto.

" Ik antwoordde: 'Zie je niet dat ik met mijn vrienden praat? Ik heb ze al 15 of 16 jaar niet meer gezien. Laat me met hen praten, daarna maken we de foto.' Ik maakte het gesprek af, poseerde snel voor de foto, en ging dan naar mijn auto om wat bij te slapen."

Escalatie

Maar toen escaleerde de situatie. " Terwijl ik naar mijn auto liep, zei hij: ‘Als je geen foto met iedereen wilt maken, had je maar thuis moeten blijven.’ Bro… Ik deed mijn pet af en ging direct naar hem toe, zonder na te denken. Ik wilde hem een paar klappen geven", deelde de Napoli-aanvaller.

"Ik zei tegen hem: ‘Bro, ik zie mijn zoon nooit voetballen. En nu zeg jij zulke domme dingen? Ik ben het zat.’ Een vader van een ploeggenoot van mijn zoon, een personal coach, hield me tegen, met zijn kindje van 11 maanden op z’n schouder. Ik riep nog naar die man: 'Jij daar, ik ga je vinden!'"

Beelden

Inmiddels is duidelijk dat het incident op video is vastgelegd. De beelden werden doorgestuurd naar de Belgische krantengroep SudPresse, die ze pas maanden na het voorval publiceerde. De timing daarvan is allesbehalve smaakvol: de publicatie volgde slechts enkele dagen na het overlijden van Lukaku’s vader. Om die reden kiezen wij ervoor de beelden niet te delen.

Ook op sociale media leidde deze redactionele keuze van onze zuiderburen tot de nodige kritiek. "Je vader is maar zopas overleden maar HLN/Sudpresse vinden het nodig om jou volledig kapot te maken met een filmpje", schrijft een X-gebruiker.

Groot verdriet

Eerder deze week heerste er groot verdriet in de Belgische voetbalwereld nadat bleek dat de vader van Romelu en Jordan Lukaku is overleden. Roger Lukaku, de voormalige Zaïrese international, overleed op 58-jarige leeftijd. Hij kwam in 1990 vanuit Afrika naar België en tekende bij een voetbalclub in dat land. Daarna maakte hij nog furore in de Belgische Eerste Klasse.

De Napoli-spits deelde een emotionele boodschap ter ere van zijn vader. "Bedankt dat je me alles hebt geleerd wat ik weet. Ik ben je eeuwig dankbaar en waardeer je enorm. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je beschermde en leidde me als geen ander. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. De pijn en tranen stromen onophoudelijk. Maar God zal me de kracht geven om mezelf weer op te bouwen. Bedankt voor alles, mijn papa."