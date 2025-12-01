NOS Studio Voetbal heeft afgelopen zondagavond een zeer succesvol programma neergezet. Mede door het opvallende verloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen keken veel mensen naar NPO 1 en noteerde het programma zelfs de hoogste kijkcijfers in een lange tijd.

Volgens tv-kenner Tina Nijkamp keken er 685.000 mensen naar het programma. Met een marktaandeel van 20,7 procent in de commerciële doelgroep van 25-54 jaar scoort Studio Voetbal goed. “Dat is heel hoog”, aldus Nijkamp op Instagram. “Er was dankzij onder andere de gestaakte wedstrijd ook genoeg om over te praten.”

Eerste uitzending sinds aankondiging stoppen

Onlangs deelde de hoofdredacteur van NOS, Sport Xander van der Wulp, dat Studio Voetbal gaat stoppen. Hij noemt de mededeling 'frustrerend en verdrietig'. Het programma is de dupe van de bezuinigingen van 156 miljoen op de publieke omroep. De uitzending van afgelopen zondag was de eerste sinds deze aankondiging. Er zal dus een bitterzoet gevoel worden overgehouden aan het succes van het programma.

Sjoerd Van Ramshorst, de presentator, vroeg de aanwezigen in de studio wat zij het meest gaan missen. "Je zou eigenlijk moeten zeggen: wat gaat de kijker missen?”, corrigeerde de aangeschoven voetbalcommentator Arno Vermeulen. “De duiding die we net geven over Ajax - FC Groningen bijvoorbeeld.”

Vermeulen had nog meer redenen waarom de verdwijning van Studio Voetbal een gemis is. “Als dit over een jaar gebeurt, hebben we één minuut bij het late journaal met wat vuurwerkbeelden en een stukje interview. Dat is het dan wel. Daarom hoort dit programma er wél te zijn. Alle dingen in het voetbal bespreken we, ook de lelijke dingen. Als er iets aan de hand is bij de FIFA, de UEFA, de OneLove-band, met Qatar, de financiële situatie van club. We houden een vinger aan de pols en dat is wel nodig in het voetbal. De kijker gaat het programma missen en wij natuurlijk ook.”

Meer kijkcijfers dan Ajax

Het valt ook op dat het programma van NOS aanzienlijk hogere kijkcijfers noteert dan bij de wedstrijd van Ajax tegen Groningen. Waarbij ESPN bij de wedstrijd 450.000 kijkers had, waren dat er bij Studio Voetbal zo als eerder vermeld bijna 700.000. Opvallend verschil, zeker omdat de wedstrijd tussen Ajax en Groningen op de gratis hoofdzender te zien was. De wedstrijd van Ajax wordt dinsdag om 14.30 uur hervat in een lege Johan Cruijff ArenA.