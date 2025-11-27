De uitzendingen van de NOS rond het Eredivisie-voetbal gaan flink op de schop. Door de flinke bezuinigingen op de publieke omroep verdwijnt het populaire praatprogramma Studio Voetbal vanaf halverwege 2026 van de buis. Dat betekent dat alleen dit seizoen nog nabeschouwd gaat worden met diverse spraakmakende gasten uit het Nederlandse voetbal.

Dat nieuws deelt hoofdredacteur NOS Sport Xander van der Wulp aan het Algemeen Dagblad. Hij noemt de mededeling 'frustrerend en verdrietig'. "Al jaren worden gesprekken gevoerd om het programma te moderniseren. Dat hebben we dit jaar geprobeerd door een meer verrassende invulling, de kijker er nog meer bij te betrekken en qua gasten diverser te zijn. De redactie zette er echt de schouders onder om die laatste kans te pakken. Heel zuur dat dit allemaal een verloren strijd bleek. Wij gaan nu kijken hoe we in de toekomst omgaan met het analyseren van de Eredivisie.”

Grote namen

Sinds 2002 wordt er op zondagavond na een Eredivisie-speelronde met een presentator en voetbalgasten nabeschouwd op de wedstrijden van onder meer Feyenoord, PSV en Ajax. De afgelopen jaren kwamen bekende gezichten als Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk voorbij om hun mening te geven. Naast het schrappen van Studio Voetbal gaat er ook een streep door Andere Tijden Sport, een documentaireprogramma over opmerkelijke sportgebeurtenissen uit het verleden. Dat programma stopt vanaf 2027. "Dit komt hard aan", zegt Van der Wulp tegen de NOS.

'Nóg ingrijpender'

Maar daarbij blijft het niet volgens Van der Wulp, die na 2027 nog grotere problemen voorziet. "Wat ons in 2027 te wachten staat, is nog onderwerp van discussie en kan nóg ingrijpender zijn. Dan ga je het echt hebben over banen. Er staat ook spanning op alle sportcontracten. We moeten onszelf serieus de vraag stellen of het wel publiek geld waard is om een bepaald evenement binnen te halen. Belangrijke sporten willen we zichtbaar houden voor iedereen. Dat geldt uiteraard voor het Nederlands elftal, maar het liefst ook voor de Eredivisie."

'Voor hen vind ik het ook erg vervelend'

Sjoerd van Ramshorst, al meer dan tien jaar de presentator van Studio Voetbal, noemt het "erg balen" dat het programma stopt. "Studio Voetbal is met bijna 25 jaar de langstlopende voetbaltalkshow van Nederland, en ik ben blij dat ik al meer dan tien jaar met fijne collega's aan dit programma werk. Ook voor hen vind ik het erg vervelend."

