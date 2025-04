Voetbalster Lieke Martens deelt bijzondere foto's uit 'speciale tijd'

Lieke Martens heeft haar man Benjamin van Leer in het zonnetje gezet op Instagram. De oud-keeper van onder andere Roda JC en Ajax is woensdag namelijk 33 jaar geworden. Volgens Martens is het een 'speciale tijd'.

Martens deelt een waslijst aan foto's op haar pagina. Ze begint met een selfie, waarna Van Leer in beeld komt terwijl hij hun zoontje Lowen Erbe de fles geeft. De baby is op 18 februari van dit jaar geboren. Verder volgen er nog wat plaatjes van - op het oog - een vakantie voor het kersverse gezin.

Veel van de oude teamgenoten van Martens genieten van de post. Zo laten Oranje Leeuwinnen Sherida Spitse, Romee Leuchter en Dominique Janssen allemaal een emoji achter. De 32-jarige Martens is inmiddels gestopt als international van Oranje. Zij won in haar interlandcarrière het EK in 2017 - het jaar waarin ze ook werd uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld - en werd tweede op het WK 2019.

Oranje Leeuwinnen en PSG

Haar laatste interland voor Oranje speelde de 32-jarige voetbalster, die nog onder contract staat bij Paris Saint-Germain, in juni vorig jaar. Sinds haar debuut in 2011 kwam Martens 160 keer uit voor het Nederlands vrouwenelftal. Het is nog onduidelijk of zij doorgaat bij PSG, waar haar contract na dit seizoen afloopt. Volgens L'Équipe zou de aanvalster jaarlijks een half miljoen euro opstrijken.

Getrouwd met Benjamin van Leer

Martens en Van Leer trouwden in de zomer van 2023 met elkaar. Het huwelijk vond plaats in het zuiden van Spanje. Van Leer is inmiddels makelaar. De twee leerden elkaar kennen via Instagram. Martens kwam hem tegen en besloot hem te gaan volgen, waarna het 'terugvolgknopje' snel was gevonden door de oud-keeper. "Die dag erna hebben we gebeld en meteen zo'n 3,5 uur", zei ze daar later over.