Hoe Lieke Martens en haar keepende man elkaar leerde kennen: 'Die dag erna hebben we meteen gebeld'

Lieke Martens is een jaar geleden getrouwd met Benjamin van Leer. Martens, die deze maand afzwaaide als Oranje Leeuwin, vertelt hoe zij haar partner heeft ontmoet.

Van Leer was keeper bij onder andere Sparta Rotterdam en Ajax. Martens was met de Oranje Leeuwinnen op pad en was in een hotelkamer met teamgenoot Kika van Es. Samen zaten zij door Instagram te scrollen, tot Martens Van Leer tegenkwam. "Dat is een leuke jongen: laat ik hem gaan volgen", zei Martens tegen Van Es. Dat verhaal vertelt ze bij Rooijakkers over de vloer.

Het duurde nog geen halfuur voordat zij een berichtje in haar DM had van Van Leer. "Die dag erna hebben we gebeld en meteen zo'n 3,5 uur."

Lieke Martens stopt als Oranje Leeuwin: 'Toen brak bij haar het lijntje' Lieke Martens houdt het binnenkort voor gezien als international. De aanvalster van Paris Saint-Germain heeft bekendgemaakt te stoppen bij de Oranje Leeuwinnen.

Samenwonen onder de rook van Parijs

Martens geeft aan hoe belangrijk privé voor haar is. "Wij hebben 4,5 jaar een langeafstandsrelatie gehad", wijst ze naar Van Leer en haarzelf. Dat zij nu thuiskomt en dan haar partner (en haar hond) ziet, is voor haar heel waardevol. Martens, speelster van Paris Saint-Germain, woont in een dorpje vlakbij Parijs.

Samen willen zij na haar carrière - Van Leer is inmiddels al gestopt met voetballen - in Spanje wonen. De 32-jarige oud-goalie timmert daar al aan de weg als makelaar, terwijl de 31-jarige Martens al in Spanje woonde. Zij voetbalde tussen 2017 en 2022 voor FC Barcelona.

Mooiste jaar uit haar carrière

Over 2017 gesproken: dat jaar was veruit het mooiste jaar uit de carrière van Martens. Zij was toen 24 jaar, won het EK, de prijs voor beste Europese speelster én beste speelster ter wereld. "Om nooit te vergeten. Je gaat door en je staat er eerst niet bij stil hoe bijzonder het is. Ik had het wel door, maar je zit zó in het voetballen. Ik was toen 24, nu 31." Toch mist ze die tijd niet, geeft ze aan bij Art Rooijakkers. Omdat ze nu ook mooie tijden doormaakt.

Martens, die naast een gouden EK-medaille ook nog eens zilver pakte op een WK met de Oranje Leeuwinnen, blijft voorlopig nog wel spelen voor PSG.