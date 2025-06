Ze was jarenlang een van de boegbeelden van het Nederlandse vrouwenhockey, maar na het beëndigen van haar carrière is Maartje Paumen bij veel sportliefhebbers wat in de vergetelheid geraakt. Toch deelt de 39-jarige oud-hockeyster geregeld nog updates over haarl leven. Met haar geliefde vierde ze afgelopen weekend bijvoorbeeld nog een bijzondere dag.

Paumen heeft een relatie met Savannah Hamming. Samen met haar vrouw verwelkomde ze eerder dit jaar haar derde kindje, maar dat is niet de enige bijzondere dag van dit jaar. Zondag maakte het stel trots bekend dat ze alweer tien jaar samen zijn.

Nederlandse sportgrootheid ging door loodzware periode: 'Trots op hoe wij onszelf overeind houden' Ex-hockeyster Maartje Paumen en haar vrouw Savannah Hamming kregen begin dit jaar hun derde kindje samen, maar vanzelfsprekend was dat niet. De partner van de tweevoudig olympisch kampioen beleefde een complexe zwangerschap en via een emotioneel bericht kijkt ze daarop terug.

"Had niemand gedacht hè", zo valt te lezen in een gezamelijke post op Instagram. "Wij wel. En inmiddels al bijna tien jaar samen. Wauw." Wat volgt is een lofzang over hun liefdesleven, want daarmee zit het wel goed. "Nog zoveel mooie momenten die wij samen mogen meemaken en vieren. Samen staan wij sterk en kunnen wij alles dragen. Ook de onzekere momenten."

Complexe zwangerschap

En die zijn er de voorbije periode genoeg geweest voor Paumen en Hamming. Laatsgenoemde bleefde een complexe zwangerschap. Ook waren er vorig jaar veel zorgen rondom hun tweede kindje Loua. Zij lag ruim een week in het ziekenhuis. Ze moest ook later in het jaar nog een paar dagen terug vanwege gezondheidsproblemen. In die periode was het stel dus in verwachting van hun derde kindje.

Paumen is in Nederland vooral bekend door haar succesvolle periode in het Nederlandse hockeyteam. Samen met onder meer Ellen Hoog, Naomi van As en Eva de Goede won ze goud op de Olympische Spelen van 2008 en 2012. Vier jaar later moest ze genoegen nemen met olympisch zilver.

Hockeyster Pien Sanders ziet 'mensen smullen' van relatie met voetbalster Jill Roord: 'Laat ons' Hockeyster Pien Sanders en voetbalster Jill Roord staan bij iedere hockey- of voetbalwedstrijd die ze bezoeken, vol in de aandacht. De twee topsporters maakten hun relatie eerder dit jaar bekend. "Blijkbaar is onze relatie heel interessant".

Beslissende goal op Olympische Spelen

In 2018 maakte Paumen bekend haar succesvolle loopbaan te beëndigen. In totaal speelde ze liefst 235 interlands voor Oranje, waarin ze 195 keer wist te scoren. Een van haar belangrijkste treffers maakte ze in 2012 tijdens de olympische finale tegen Argentinië. Zij maakte de beslissende 2-0. Daarvoor had haar toenmalige partner Carlien Dirkse van den Heuvel de score geopend. In 2011 en 2012 werd ze verkozen tot beste speelster ter wereld.