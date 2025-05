Oud-international Ryan Babel liet gezin achter in Nederland voor voetbalcarrière: 'Het beste voor de ontwikkeling'

Oud-voetballer Ryan Babel is inmiddels een succesvol ondernemer. Hij verhuisde na zijn sportcarrière naar Dubai en liet zijn familie achter in Nederland. "Ik vloeg heen en weer om mijn zonen te kunnen ondersteunen."

Voetballen, rappen, odernemen... Babel is van alle markten thuis. Hij zette eind vorig jaar een punt achter zijn sportcarrière en is nu druk met verschillende projecten. Dat doet hij vanaf zijn nieuwe woonplaats: Dubai.

"Ik vind het een erg fijne plek om ondernemer te zijn", zegt Babel tegen De Telegraaf. En dat komt niet alleen vanwege het belastingvoordeel. "Ik kom er veel gelijkgestemden tegen, het is vlot, veilig en natuurlijk een mooie plek. Het is niet heel gek dat voornamelijk ondernemers verhuizen naar plekken waar de regelgeving toegankelijker is. Dubai is daar één van.”

Kinderen

Hij voelt zich er niet eenzaam, ondanks dat hij zijn drie kinderen achterliet. "Mijn familie is in Nederland gebleven. We hebben daarvoor gekozen omdat mijn zonen willen voetballen", legt Babel uit. "Ik heb een tweeling van 10 jaar en mijn oudste is 14. Nederland is het beste als je je in de voetballerij wilt ontwikkelen, in Dubai heb je dat nog niet echt."

De 69-voudig Oranje-international zorgt er wel voor dat hij zijn kinderen regelmatig ziet. "" Ik vlieg heen en weer om ze te kunnen ondersteunen met voetbal. Om de maand ongeveer en dan blijf ik een paar weken. Tijdens de kindervakanties komen ze ook naar mij."

Bij vlagen mist de 38-jarige het voetbal zelf ook. "Op het veld staan met de jongens, lol in de kleedkamer en de bal aan je voet. Maar alles daaromheen niet. Na zoveel jaar heb ik mijn vrijheid terug. Ik kan eindelijk gaan en staan waar ik wil."

Mentale uitdaging

Voorheen kon de oud-aanvaller niet zomaar op vakantie. Nu heeft hij meer tijd om zichzelf te ontdekken buiten het voetbalveld. Dat vindt Babel uitdagend en spannend. "Omdat ik altijd als voetballer heb geleefd, daar continu in mijn hoofd mee bezig was en daar had ik het mentaal soms moeilijk mee", legt hij uit. "Nu ben ik bezig de ’puzzel van mijn leven’ helemaal opnieuw te leggen. Dat is natuurlijk een proces waarin je ook opnieuw op zoek gaat naar je hobby’s, ambities, noem het maar op.”

Hij kan zijn zonen nu ook steunen in de mentale uitdagingen in de voetbalwereld. "Mijn oudste had laatst een toernooi. Hij is aanvaller en mocht een penalty nemen. Maar omdat hij te nerveus was en bang dat hij niet zou scoren, liet hij iemand anders de strafschop nemen. Ik vertelde hem toen: ik begrijp dit gevoel, ik heb dat ook gevoeld op momenten. Maar onthoud dat er niks op het spel staat. Je moet dit soort wedstrijden als een training zien.”