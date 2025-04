Tientallen oud-profs verzamelen zich voor verhit potje zaalvoetbal bij KNVB Beker: 'Ik heb echt liever het veld man'

Het was een rijpe verzameling aan oud-profs dat maandagmiddag de zaal betrad in Eindhoven bij de Final Four van zaalvoetbal. Bij de KNVB Beker speelden veel oud-profs een wedstrijd onder leiding van Gianni Zuiverloon en Edson Braafheid van Play Mental Foundation. Ryan Babel was er één van en vond het vies tegenvallen in de zaal. "Ik dacht ik doe dat wel even", lachte hij na afloop.

Een bonte verzameling van oud-profs was aanwezig in Eindhoven bij de KNVB Beker zaalvoetbal. Tussen de vrouwenfinale en mannenfinale speelde Team Braafheid tegen Team Zuiverloon. Onder meer Royston Drenthe, Eljero Elia, Boy Waterman, Orlando Engelaar, Luigi Bruins en Jeremain Lens waren aanwezig. De Play Mental Foundation is gelinkt aan de Final Four en verzorgde daarom een All Stars-wedstrijd,

Duel tussen oud-profs

Ook zaalvoetbaltopper Rarko was aanwezig en speelde in Team Braafheid. Maar dat bleek het team van Braafheid niet te helpen. Team Zuiverloon was de winnende partij met overtuigende cijers: 10-4. Mitchell Te Vrede was vaak de doelpuntenmaker aan die kant. Drenthe, die coach was, was tevreden na afloop. "Dit komt natuurlijk door de trainer", lachte hij. Zelf kon hij niet meedoen. "Ik had last van mijn hamstrings man, dat is lastig", zei hij.

Bij Team Braafheid was onder meer Ryan Babel aanwezig. Of hij het mee- of tegen vond vallen? "Tegen, man. Ik dacht ik doe dit wel eventjes, maar is zwaar joh", lachte hij. "Doe mij maar het veld, is beter", was zijn conclusie. Na afloop bleven de heren nog even kijken bij de mannenfinale tussen FC BordeauxBoys en Tigers Roermond. De eerste was een opvallende finalist, maar scoorde wel als eerste.

Het beloofde een doelpuntrijk duel te worden tussen de twee. Waar Tigers als favoriet begon, kwamen ze dus wel op achterstand. Later lieten ze toch zien waarom zij de favoriet waren. Het werd uiteindelijk 4-7 voor de Tigers. Waarbij de laatste goal toch het benoemen waard is. Keeper van het Nederlands elftal Manuel Kuijk scoorde vanaf zijn eigel goal. Hij keek op en zag een lege goal aan de andere kant. Met grote souplesse schoot hij de bal vanaf zijn eigen doel in het lege doel van de BordeauxBoys.

Vrouwenfinale

In het begin van de middag werd de finale bij de vrouwen gespeeld. FC Marlène en OS Lusitanos mochten uitvechten wie er met de beker naar huis ging. Dat is absoluut geen unicum, vorig jaar was dit ook de finale namelijk. De twee ploegen komen elkaar wel vaker tegen in de top van het zaalvoetbal. Lusitanos, dat vorig jaar verloor, keek bij rust wederom tegen een achterstand aan. Maar na rust bogen zij de 2-0 om naar 2-2 waardoor het verlengen werd.

In de verlenging scoorde het Amsterdamse Lusitanos nog tweemaal, waarvan de laatste vrij bijzonder was. Manuel Kuijk moet hebben gekeken bij deze finale, want hij deed zijn collega uit het doel na. De keepster zag haar kans schoon om de bal vanaf het eigen doel in het lege doel van Marlène te schieten, dat lukte. Zo werd het stokje van de bekerwinnaar overgegeven van Marlène naar Lusitanos.