Ex-topvoetbalster Stefanie van der Gragt heeft een uiterlijke verandering ondergaan. Na een cosmetische ingreep voelt ze zich een stuk beter en ook haar volgers zien het verschil. "Nu nog knapper."

De voormalig Oranje Leeuwin heeft namelijk een ooglidcorrectie laten uitvoeren. Dat deed ze niet alleen vanwege de verandering in haar uiterlijk, maar ook wegens fysieke klachten. Ze is dan ook enorm blij met het resultaat.

"Nooit gedacht dat het zó veel zou schelen", schrijft de 33-jarige op Instagram. "Ik liet een ooglidcorrectie doen vanwege aanhoudende hoofdpijn en een zwaar gevoel boven mijn ogen. Sinds de ingreep: geen hoofdpijn meer. Wat een opluchting."

'Had ik eerder moeten doen'

Ook over het verschil in haar gelaat is ze erg positief. "En het resultaat? Fris, natuurlijk en helemaal ik. Had ik eerder moeten doen", zegt ze. Haar volgers zijn het er helemaal mee eens. "Ziet er goed uit, topper", wordt er gereageerd. "En nu nog knapper."

Op de bijgevoegde foto is het resultaat al goed te zien. Ze lacht naar de camera met haar dochter Noé Linn in haar armen. Van der Gragt heeft ook een zoon: Sky. Ze is al lange tijd samen met haar vriendin Maryze Borst.

Voetbalcarrière

Van der Gragt begon haar voetbalcarrière in 2009 bij AZ. In Nederland speelde ze ook nog voor FC Twente en Ajax. In het buitenland stond de verdediger onder contract bij topclubs Bayern München, FC Barcelona en Inter. In 2023 nam ze afscheid van haar loopbaan als speelster. Ze speelde voor het laatst met de Oranje Leeuwinnen op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. In totaal speelde ze 105 interlands voor Nederland. Ze werd in 2017 Europees kampioen met het nationale elftal.

Vervolgens ging ze in 2023 aan de slag als technisch manager bij AZ Vrouwen. In die functie is ze nu nog steeds werkzaam.