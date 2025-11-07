Benjamin van Leer kennen we allemaal als de man van voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens. Maar daarvoor was hij een verdienstelijk keeper bij onder meer Ajax en Roda JC. Toch verdween de liefde voor het spelletje door een traumatische ervaring.

Daar vertelt Van Leer openhartig over via LinkedIn. Hij dacht eraan omdat een voormalig collega van hem allerlei verwensingen over zich heen kreeg na twee blunders. Het gaat om de Griek Kostas Lamprou, die bij NAC Breda - de oude club van Van Leer - keept. Lamprou haalde zijn Instagram een tijdje offline omdat hij "er genoeg van had".

Van Leer leeft mee met Lamprou

"Je krijgt allerlei ziektes toegewenst. Daarna krijg je weer een bericht als ik weet waar je woont, ik weet waar je vrouw werkt. Dat soort dingen. Ik heb er geen zin in. Je mag alles van mij vinden, een mening op basis van kwaliteiten hoort er ook bij. Maar als het bedreigingen worden, als het persoonlijk wordt of als je privé-omgeving erbij betrokken wordt, dan is het moeilijk om het nog te verwerken…", stelde Lamprou na afloop van de bekernederlaag tegen Heracles Almelo.

Van Leer leeft mee met zijn oud-collega. "Wat hij nu meemaakt... dat is mij ook overkomen", schrijft hij op sociale media. "Toen ik in dezelfde situatie zat, had ik nog geen kind. M’n vrouw (Lieke Martens, red.) woonde in het buitenland. Dat gaf ergens rust, want je brengt niemand in gevaar. Maar echt prettig? Nee", is hij stellig.

Van psycholoog naar traumatoloog

Van Leer noemt daarbij voorbeelden. Zo hingen er briefjes op de voordeur, bij zijn garage of onder de ruitenwisser van zijn auto. "Ze kwamen zelfs langs m’n huis", weet hij nog. Het zorgde voor een beklemmend gevoel bij Van Leer. "Op een gegeven moment was een psycholoog niet genoeg. Ik belandde bij een traumatoloog."

Het pijnlijkste vond Van Leer dat het plezier in voetbal verdween. "Je verliest de liefde voor iets waar je zó hard voor gewerkt hebt. En dat is het zonde. Want dan laat je het afpakken. Daarom vind ik het zó dapper dat Kostas dit deelt", erkent hij. Volgens Van Leer is het moeilijk om je hardop uit te spreken tegen de bedreigingen. Hij had het naar eigen zeggen eerder moeten doen. "Respect voor Kostas, ik hoop dat hij ondanks alles het plezier niet kwijtraakt."