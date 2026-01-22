Femke Bol is een topatlete en spendeert heel veel uren op de atletiekbaan. Zo nu en dan heeft ze echter tijd voor wat andere dingen, zodat we geregeld wat nieuws leren over het Nederlandse sporticoon. Zo vertelt ze openhartig over een aantal dingen die ze een warm hart toedraagt.

Bol is momenteel druk aan het trainen voor het nieuwe atletiekseizoen. Ze was jarenlang een sensatie op de 400 meter horden en als onderdeel van de estafetteploegen. Nu legt ze zich toe op de 800 meter, een voor haar volstrekt nieuw onderdeel waar ze jarenlang geen aandacht aan besteedde. Ze nam voor de meest recente editie van Holland Herald, het tijdschrift van luchtvaartmaatschappij KLM, de tijd om wat dingen te vertellen die weinig mensen van haar weten.

Favorieten van Femke Bol

In een groot interview deelt ze ook wat Femke's Favourites, oftewel favorieten van de topatlete. Zo laat ze doorschemeren altijd een zwak voor Engeland, en in het specifiek Londen, te hebben gehad. Ook heeft ze een reisliefde voor eilanden als Sicilië en Sardinië, ook omdat ze het heerlijk vindt om in de buurt van de open zee te zijn. "Ik hou er van om in het water te zijn. Of gewoon simpel aan het strand te liggen, om te lezen of gewoon naar de golven te kijken. Dat is de ultieme manier van relaxen voor mij."

Ook gaat ze in op haar grote voorbeeld. Dat is de Amerikaanse Allyson Felix (40). Zij is inmiddels gestopt, maar is een van de grootste atleten uit de sportgeschiedenis. Ze nam deel aan liefst vijf Olympische Spelen en grossieerde in medialles. Zo heeft ze zeven gouden plakken in haar prijzenkast staan. De topsprinter kan daarnaast ook pronken met ontelbare wereldtitels.

Femke Bol droomt van ontmoeting

Niet gek dus dat Bol helemaal weg is van de Amerikaanse. De Nederlandse noemt haar 'een inspiratie voor vrouwen in de sport en ook voor mij persoonlijk.' Bol zou daarom wel eens een gesprekje met haar willen aanknopen. "Ze gebruikt haar platform ook heel erg goed om anderen te motiveren en inspireren. Ik zou het geweldig vinden om haar te ontmoeten."

Mogelijk krijgt Bol die kans de komende jaren een keer. Ze reist immers de hele wereld over voor atletiekwedstrijden en -trainingen. Zo spendeert ze deze winter veel tijd in Zuid-Afrika, waar ze nieuwe stappen zegt in haar avontuur op de 800 meter. Wanneer ze voor het eerst op die afstand een wedstrijd loopt, is nog afwachten. Bol wil pas van start gaan als ze er 'klaar voor is', maar temperde onlangs bij de NOS de verwachtingen. "Ik ben niet bang om te falen op de baan. Het is geen sprookje waar ik in leef. Het is een illusie dat ik op de 800 meter met de besten mee kan en kan gaan winnen. Dat heeft tijd nodig, ik moet nog maar zien of ik daar kom."