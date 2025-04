Voormalig wereldkampioen in flinke clash met rivaal: 'Ongepast en echt niet professioneel!'

Engelse snookerprofessional Kyren Wilson is verwikkeld geraakt in een felle woordenstrijd met rivaal Shaun Murphy. Voorafgaand aan zijn titelverdediging op het WK in het Crucible Theatre noemde hij de voormalig wereldkampioen 'onprofessioneel' vanwege een incident in de oefenruimte drie maanden geleden.

Een incident tussen hem en de voormalig wereldkampioen dat zich volgens de 33-jarige Wilson in januari afspeelde voorafgaand aan de avondsessie van de Masters-finale, bleek hem nog altijd dwars te zitten in aanloop naar het WK in het Crucible Theatre. “Wat hij toen deed, was ongepast en echt niet professioneel,” aldus Wilson.

'Gedraag je als een vent'

De voormalig wereldkampioen leek zich van geen kwaad bewust en reageerde verontwaardigd op de beschuldigingen aan zijn adres: “Ik heb geen idee waar die jaloerse onzin van Wilson vandaan komt,” zei hij. “Gedraag je als een vent en wees eerlijk tegenover de wereld over waarom je eigenlijk loopt te klagen.”

Het conflict tussen de snookerspelers, die beiden afkomstig zijn uit Northamptonshire, zou zijn begonnen op de dag van de finale van de Masters 2025 in Alexandra Palace. Wilson, die toen met 6-2 achterstond, beweert samen met zijn broer en manager Taylor geklaagd te hebben bij Murphy en diens coach Peter Ebdon over een situatie die tot nu toe niet openbaar is gemaakt.

Nog steeds onduidelijk

Wilson noemde Murphy een “oude man”. De frustratie van de snookerspeler lijkt dieper te zitten dan alleen het sportieve verlies, maar geeft nog steeds geen inhoudelijke duidelijkheid over wat er volgens hem zou zijn gebeurt.

“Shaun weet wat hij heeft gedaan,” zei hij. “Het had niets met zijn spel te maken. Hij was fantastisch tijdens de Masters, maar binnen de snookerwereld weten we allemaal wat wel en niet gepast is. En vlak voor de avondsessie was er iets dat eigenlijk echt niet door de beugel kon.”

WK snooker

Het WK snooker wordt van 19 april tot en met 5 mei gehouden in het Engelse Sheffield. 32 deelnemers strijden voor de titel en een zakcentje van 500 duizend pond. De sport werd lange tijd gedomineerd door Engelsen, maar met tien deelnemers uit China is de sport globaler dan ooit. Er is geen Nederlandse speler die op wereldniveau meekan.