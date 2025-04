Raymond van Barneveld openhartig over vervelende situatie: 'Gaat door merg en been'

Wie darts de laatste jaren een beetje volgt, zal het ongetwijfeld bekend in de oren klinken: steeds vaker vallen fans tijdens wedstrijden in negatief opzicht op door onder meer gefluit en boegeroep. Dartslegende Raymond van Barneveld heeft daar een duidelijke mening over.

Hij loopt al tientallen jaren mee en weet wat het is om de fans tegen je te hebben tijdens een partij. De laatste tijd is met name Luke Littler het slachtoffer, al werd Gerwyn Price recent ook uitgefloten. Meerdere darters spraken zich de voorbije maanden uit over het wangedrag van de fans. Van Barneveld maakt zich in het Algemeen Dagblad hardop zorgen.

Uitgefloten Luke Littler toont kwetsbare kant: 'Dat hij zich zo laat kennen' Dartsfenomeen Luke Littler lijkt zich steeds meer te ergeren aan het publiek in de zaal, zeker als de fans zich tegen hem keren. Zo liep hij in de Premier League Darts in Berlijn mokkend van het podium nadat de Duitse fans hem massaal uitfloten. Ex-profdarter Vincent van der Voort en podcastpresentator zagen dat Littler er weinig zin in had.

Het is volgens Barney namelijk gewoon hartstikke vervelend. "Gefluit gaat door merg en been, maar dat oooooh als je eventjes de tijd neemt voor een pijl. Dát is nog irritanter", vindt hij.

In de loop der jaren ziet Van Barneveld dat de tijden zijn veranderd. Fans komen niet alleen voor het darten, maar de hele belevenis eromheen is anders. En dat merken ook de spelers. "Vroeger was het doodstil. Mensen kwamen naar het darten kijken. Je kreeg af en toe een e-mailtje waardoor je van slag kon zijn, verder niet."

Verbazing over bizarre reactie van topdarter in Rotterdam: 'Dan vind ik het niet zo stoer' Het was een frustrerende avond voor Gerwyn Price in Rotterdam Ahoy. De Welshman verloor in de Premier League van Nathan Aspinall en uitte vlak na afloop zijn frustratie via een vlijmscherpe post op Instagram. Daarin hekelde hij de omstandigheden in de zaal én de organisatie van de PDC. Toch bleef zijn boodschap niet lang online staan. "Hij was vrij meedogenloos, hè?", klonk het in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Nu is er uiteraard veel meer interactie met fans, waardoor de vervelende berichten alleen maar toenemen en mensen sporters veel directer kunnen benaderen. "Nu zitten fans heel de avond lekker te bieren en hebben ze overal maling aan. Ze komen verklaard in de hoop op televisie of social media te komen. Dat snap ik niet zo goed."

Waanzinnige Luke Littler geeft onsportieve Schotse fans waar ze om schreeuwen in Premier League Darts Luke Littler heeft op fantastische wijze de tweede avond van de Premier League Darts gewonnen. De pas 18-jarige sensatie bleef zelf stoïcijns in Schotland, waar de fans zich van hun onsportiefste kant lieten zien. De scheidsrechter moest in de finale zelfs meerdere keren ingrijpen.

Barney in Duitsland

De 57-jarige Van Barneveld komt dit weekend weer in actie. Tijdens de Euro Tour in München treft hij een Duitser tijdens zijn eerste partij. De momenteel nummer 35 van de wereld neemt het op tegen Michael Rosenauer, een generatiegenoot van de vijfvoudig wereldkampioen. Voor hem is het te hopen dat het thuispubliek zich niet in negatieve zin gaat roeren.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In een speciale aflevering van Darts Draait Door zijn voormalig profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes aanwezig in Rotterdam Ahoy, waar woensdag de Premier League of Darts plaatsvond. Zij analyseren het teleurstellende optreden van Michael van Gerwen en bespreken slecht nieuws over de Belgische topper Dimitri van den Bergh. Check de laatste aflevering via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.