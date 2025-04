Wereldberoemde artieste pakt met strak outfit de schijnwerpers af van Max Verstappen in Saoedi-Arabië

Max Verstappen stal zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië de show op de baan met een magistrale pole position. Buiten het circuit was het een heel ander verhaal, want daar pakte een wereldberoemde zangeres de schijnwerpers van hem af.

Het is inmiddels een traditie dat er bekende mensen een bezoekje brengen aan races, maar dit weekend is niemand minder dan Jennifer Lopez in Jeddah en dat heeft de F1-wereld geweten ook. J.Lo, zoals de 55-jarige artiest ook wordt genoemd, liep door de pitlane met F1-baas Stefano Domenicali en werd ontvangen in de pitbox van Ferrari. Daar kon niemand omheen door haar bijzondere kledingkeuze. De popster verscheen namelijk in een knalroze pak dat enorm strak om haar lichaam zat.

"Pop royalty in de garage", deelde de Italiaanse renstal zaterdag op Instagram bij een filmpje waarop te zien is hoe Lopez de pitbox binnenloopt. In een volgende Story poseert de zangeres voor de auto van Charles Leclerc. "Welkom in ons block", staat in het bijschrift van een serie foto's van Lopez, die in 2002 een hit scoorde met het nummer Jenny from the Block.

Optreden

De Amerikaanse zangeres, die ook in tientallen films meespeelde, is niet zomaar in Saoedi-Arabië, want ze treedt op tijdens het vijfde raceweekend van het Formule 1-seizoen. Dat gaat ze zondag samen met de bekende R&B zanger Usher doen.

Shakira

Lopez is niet de eerste popster die een kijkje komt nemen bij de Formule 1. In het verleden gingen heel veel artiesten haar voor, waaronder Shakira. De Colombiaanse zangeres, die in het verleden getrouwd was met oud-voetballer Gerard Pique, was enkele jaren geleden te gast bij Mercedes en dat zorgde voor een stroom aan geruchten over een mogelijke relatie met Lewis Hamilton. Dat bleek uiteindelijk onzin.

Max Verstappen

Buiten de baan stonden de schijnwerpers dus gericht op Lopez, maar al snel verschoof de aandacht naar niemand minder dan Verstappen. De Nederlander verbaasde vriend en vijand door pole position te pakken op het levensgevaarlijke circuit in Saoedi-Arabië. WK-leider Lando Norris crashte in de kwalificatie en dus kan Verstappen een slag slaan in de strijd om de wereldtitel.