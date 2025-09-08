Femke Bol is zich momenteel volle bak aan het voorbereiding op de WK atletiek in Japan, maar ondertussen maakt ze zich ook op voor een ander bijzonder moment. Later dit jaar volgt de lancering van een speciaal project waar de topatlete aan meewerkt.

Bol publiceert in november haar eerste kinderboek 'Go Femke! Team TOFF gaat ervoor!' bij uitgeverij Kluitman. Iris Boter, bekend van onder andere De Zoete Zusjes, maakt de illustraties bij de serie. De atlete heeft veel zin in de lancering, want ze deelt een bericht van de uitgeverij op haar Instagram met allerlei enthousiaste emoji's.

"Doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen zijn superbelangrijk en sport is een goede manier om dat te ontdekken", laat Bol via de uitgeverij weten. "Met dit boek wil ik kinderen inspireren om kracht en plezier uit sporten te halen. En uit lezen natuurlijk - ik hoop dat Team TOFF heel veel kinderharten gaat veroveren!"

Team TOFF gaat ervoor! is een fictief verhaal over de tienjarige Femke die samen met haar broer Jeroen naar een lokaal sportkamp moet, schrijft de uitgeverij. Daar heeft ze niet echt zin in, want ze heeft niet zo veel met sport. Als ze tijdens een voetbalwedstrijd als een speer naar de andere kant van het veld rent, wordt duidelijk dat ze wel talent heeft voor rennen.

Topfavoriete op WK atletiek

Bol bereidt zich momenteel voor op de WK atletiek in Tokio. De Nederlandse won dit jaar alle wedstrijden die ze liep op de 400 meter horden, maar een belangrijke kanttekening is wel dat haar rivale McLaughlin-Levrone geen enkele keer aanwezig was. Wie hoopt op een nieuwe strijd tussen Bol en de regerend olympisch kampioen tijdens de WK komt overigens bedrogen uit. McLaughlin-Levrone doet bij de wereldkampioenschappen namelijk enkel mee aan de 'vlakke' 400 meter. Daar zal zij dus gaan concurreren met onder meer Lieke Klaver.

De 25-jarige Bol is bij afwezigheid van de Amerikaanse de grote favoriete om haar wereldtitel te prolongeren. De Nederlandse werd in 2023 in Boedapest wereldkampioene, ook toen was McLaughlin-Levrone niet van de partij. Op de Spelen van vorig jaar in Parijs was dat wel het geval en won de Amerikaanse het goud in een wereldrecord. Bol eindigde in die race als derde achter McLaughlin-Levrone en Anna Cockrell.