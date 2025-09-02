Femke Bol blijft in de Diamond League maar winnen en dat levert de Nederlandse topatlete ook het nodige prijzengeld op. De verdeling van dat geld roept echter nogal wat vragen op, ook bij twee van haar collega-olympisch kampioenen.

"Met de eerste prijs bij een onderdeel verdien je 30.000 dollar", vertelt voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de podcast die ze elke week samen met ex-ploeggenote Naomi van As maakt voor Sportnieuws.nl. "Maar een aantal onderdelen is als DiamondPlus aangewezen en als zo’n onderdeel wint, verdien je 50.000 dollar."

"Er zijn zowel bij de mannen als bij de vrouwen vier onderdelen als DiamondPlus aangewezen", gaat Hoog verder. Op het atletiekevenement in Zürich waren dat bij de mannen de 100 meter, 1500 meter, 400 meter horden en het polsstokhoogspringen. Bij de vrouwen hebben de 100 meter, 3000 meter, 100 meter horden en het verspringen die status gekregen.

'Koningsnummers'

"Het zijn natuurlijk de koningsnummers, waar de meeste marktwaarde aan zit, waar meer mensen naar kijken en meer geld in omgaat”, stelt Hoog over de onderdelen waar extra prijzengeld voor beschikbaar was. Van As: “De populaire onderdelen.” Hoog: “Er was een beetje discussie over en de vraag is natuurlijk of het niet een beetje gek is dat er binnen zo’n toernooi verschillende prijzengelden zijn."

"Aan de andere kant, denk ik: er zijn zoveel onderdelen. En er kijken ook veel meer mensen naar de 100 meter voor mannen dan naar kogelstoten voor vrouwen, dat kan. Maar goed, Femke Bol met haar 400 meter horden is gewoon een Diamond-onderdeel en de 1500 meter voor mannen is dus een DiamondPlus onderdeel.” Op die 1500 meter ging de zege naar de Nederlander Niels Laros.

'Puntje van je stoel'

“Ik zou dat toch irritant vinden”, stelt Van As over het verschil in prijzengeld. Daar is Hoog helemaal mee eens: “Maar het is denk ik ook zó’n verschil bij atletiek, hoeveel mensen er kijken naar de 100 meter en naar een misschien wat saaier onderdeel als bijvoorbeeld kogelstoten."

"Voor de sprint zit je echt op het puntje van je stoel en kogelstoten is minder een tv-sport. Je ziet toch minder hoe ver ze dan gooit, het is wat langzamer, wat het zijn er heel veel die gooien. Dan moet je weer wachten en zie je weer wat anders. Ik vind dat minder boeiend.”

'Wél spectaculair'

“Wij vinden de 400 meter horden nu natuurlijk helemaal geweldig", weet Van As, die in 2008 en 2012 olympisch kampioen werd. "Omdat Femke Bol het zo goed doet. Maar dat is dan weer geen DiamondPlus-onderdeel. Terwijl het wel spectaculair is. Één rondje, met die horden, zonde!” Daar is Hoog het helemaal mee eens.

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters en vriendinnen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag de week door voor Sportnieuws.nl. Dit keer bespreken ze onder meer de Grand Prix van Zandvoort, de relletjes op de US Open en natuurlijk het laatste voetbalnieuws. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de verslaving van Erben Wennemars. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.